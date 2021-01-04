12港人案家属寻求委托律师求见被囚家人 律师卢思位将被吊销执照

12港人偷渡案中的三名家属，在官派律师安排探视狱中家人态度不积极的情况下，考虑联络早前的维权律师以家属律师身分协助探视之际，其中一名经常评论案件的代理律师卢思位，今早接获司法厅通知，指他多次发表不当言论，拟吊销其执业律师证件。

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根据四川省司法厅今(4日)天发出的行政处罚告知书，受香港家属委托的四川律师卢思位，被指「在互联网上多次发表不当言论，时间跨度长、发文数量多，严重损害律师行业形象，造成恶劣社会影响」，行为触犯《律师法》和《律师执业管理办法》相关规定，计划取消卢的律师执照。

当局表示，卢思位有权陈述、申辩和听证，如果要求举行听证，需要在三日内提出。

卢思位服务的律师事务所，去年11月初已接获司法厅通知，要求提供卢思位自2019年2月以来代理所有案件的档案卷宗、委托代理协议等数据，卢未来接案出庭亦须先行上报。当时已有分析指，当局是藉此施压，因为之前已有六名同案律师被迫退出案件。但卢未改敢言作风，上月更发文预计案件审判结果。

与此同时，尽管深圳市司法局已因疫情停止受理境外人员探监的安排，12港人偷渡案中的三名家属已于昨天由香港抵达深圳进行酒店检疫，以争取完成14日检疫后探视被囚家人。但据香港电台引述指，三人抵埗后曾经联络官派律师查询探视安排，但官派律师态度不积极，没有正面响应他们的关注。家属可能考虑联络早前委托的维权律师，以家属律师身分协助探视十名已判刑的当事人。

身处深圳的三名港人家属分别是因偷渡罪而被判囚7个月的李子贤的母亲和大姑姐，以及郭子麟的母亲。

根据中国法规，一审的十日上诉期本周六完结时，判决将正式生效，当局应通知家属到看守所会见；若当事人日后转往监狱服刑，家属可能要数月后才能再探视。