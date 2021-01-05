世卫专家到中国调查 高度敏感 日期成谜

世卫组织专家小组到中国调查新冠病毒武汉肺炎起源的差事，高度敏感，日期保密。当局紧张到将报道武汉疫情的公民记者张展判刑4年。外长王毅提前定调，宣称新冠病毒在全球多地同时爆发。

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据法新社报道，在新冠病毒疫情出现一年多后，世卫组织的一个小组终于有望抵达中国，调查疫情的来源。但此时专家们表示对找到第一批感染的痕迹并不乐观。

世卫组织10名专家来自十个国家，他们这次访问，对中国政权来说高度敏感，中国当局急于排除对已造成全球180多万人死亡的疫情的任何责任。

法新社说，北京当局高度紧张，以至于这次专家们的访问，犹如在执行一项秘密任务，甚至没有对外公布日期。世卫组织只说是在1月份的第一个星期。

而中共当局很紧张的迹象之一，是在上周，判处曾在武汉采访疫情的公民记者张展4年有期徒刑。

尽管北京已成功地在其国土上消除了这种疾病，但却无法阻止美国总统唐纳德-特朗普（Donald Trump）经常指责北京在世界各地传播 "中国病毒"--甚至指责北京在2019年底让这种病毒从该国中部城市武汉的病毒实验室逃逸。

王毅：多国同时爆发

同时，中国当局不失时机地质疑病毒来源于中国说。尽管中国当局最初指责武汉一个出售活体动物的市场是病毒的来源地，中国外长王毅在上周末表示 ： "越来越多的研究表明，新冠疫情很可能在世界许地方同时爆发。

由于疫情，这个国际专家组抵达北京后需隔离两周，然后他们还剩下3-4周的时间，来调查。估计这个专家组可能会在1月20日左右去武汉，距离这座拥有1100万居民的大都市被隔离几乎一年时间。

法新社引述一些观察家推测，北京选择在 1月20日让国际专家进入武汉调查，可能是想等唐纳德-特朗普离开白宫，以免给人留下屈服于共和党总统特朗普要求的印象。

特朗普多次呼吁对病毒来源进行国际调查，然后澳大利亚也提出这一要求 -- -- 所以该国最近几个月受到了中国的贸易制裁。

中国迟迟不同意进行独立调查，意味着研究人员很难找到第一批感染的痕迹。美国杜克大学的传染病专家格雷戈里-格雷称：“我不乐观。他们会在收拾完了之后才到达。”

日内瓦国际与发展研究研究生院的伊洛娜-基克布什说："要找到病毒的来源将是非常困难的"。

科学家普遍认为，病毒的原始宿主是蝙蝠，但让人类受到污染的中间动物尚不清楚。

中国媒体越来越多地提出病毒是通过冷冻食品输入的假说，这一理论被世卫组织否定。

没有 "罪魁祸首"

对于被特朗普政府指控亲北京的世界卫生组织来说，毫无疑问，其专家小组可以在中国展开自由调查，尽管北京方面仍未确认武汉确实在这次访问计划中。

据总部位于日内瓦的世卫组织卫生应急负责人迈克尔-瑞安在12月中旬表示，这个专家团队将前往武汉，这是本次考察的目标。他补充说，"我们将与中国同事合作，他们不会（......）受到中国官员的监督。"

这次去中国的世卫组织专家团由10位科学家组成，他们来自丹麦、英国、荷兰、澳大利亚、俄罗斯、越南、德国、美国、卡塔尔和日本。他们在不同专业领域得到认可。

世卫调查组的成员之一，德国罗伯特-科赫研究所的莱恩-德茨告诉法新社，"我们的目标不是指定一个有罪的国家或当局，而是要了解发生了什么，以防止它再次发生"。

美国杜克大学传染病专家格雷Gray教授则警告说，如果调查受到当局的阻挠，"这将对中国的政治和科学声誉产生负面影响。"