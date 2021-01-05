世卫专家：可将新冠疫苗第二次注射延迟数周以让更多人群接种

欧美一些国家疫情严峻，刚刚开始为民众注射的新冠疫苗"供不应求"，世界卫生组织专家周二表示，在“特殊情况”下，由辉瑞和BioNTech实验室开发的新冠疫苗第二次注射可能会延迟数周。

广告 继续浏览后续

欧洲部分国家为应对新冠病毒疫苗供应不足，计划推迟为民众接种第二剂疫苗的时间，先让更多人接种首剂疫苗。世卫组织免疫战略咨询专家组（SAGE）主席克拉维托，周二在新闻发布会上说：“建议在21至28天内注射两剂疫苗”，但他指出，“在疫情流行和疫苗供应紧张的特殊情况下，有可能将第二次注射的时间延迟几周"。但他强调，各国必须根据自身情况作出决定。

他解释说，这样做可以让接种第一剂疫苗的人数最大化。

不过，世卫组织免疫和疫苗部门主任凯特·奥布赖恩（Kate O'Brien）警告说，第二剂疫苗接种截止日期不能超过六周。

世卫也同时承认，目前缺乏有关推迟接种第二剂疫苗的安全性和有效性数据。

面对辉瑞疫苗短缺，丹麦周一宣布，将两次疫苗接种的间隔时间定为六周。

英国于12月初批准了辉瑞疫苗，两次注射之间最多可以间隔12周。

德国卫生部已要求卫生当局评估延长第二剂接种的方案。