世卫对中方未能最终确认专家组入境查病毒起源"非常失望"

在新冠病毒出现一年多之后，世卫组织的一个小组周二前往中国，调查病毒大流行的起源，但调查组成员仍然没有获得所有必要的签证，世卫总干事谭德塞对此表示"非常失望"。

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谭德塞周二在日内瓦的记者会上罕见批评北京，他表示说：“今天，我们了解到中国官员尚未最终确定小组成员抵达中国必要的签证，对此我感到非常失望。”

谭德塞补充说，“我一直在与中国高级官员保持联系，并再次明确指出，这次访问是世卫组织和国际小组的优先要务。”谭德塞说，世卫小组的两名成员已经启程，但其他成员无法在最后一刻成行。谭德塞表示，根据世卫与中国政府之间安排，国际科学团队的成员过去24小时内已经陆续启程前往中国，但他了解到，中方官员仍未最终确认专家组需要取得的必要许可，部分成员无法起行，"对此消息我感到非常失望。”

在被媒体问道"专家究竟是否有人成行"？"目前人在哪里"？世卫突发卫生事件执行主任莱恩（Mike Ryan）补充说明，专家组原订周二出发前往中国，但有2位成员因路途较远提前出发，因尚未获得包括签证等必要许可，其中一位途中打道回府，另一位先降落在第三国等待签证。 莱恩说，不希望专家白跑一趟，而谭德塞已向中国提出交涉，希望这仅是行政手续问题，可以很快解决，世卫对此情况感到失望，希望在接下来数小时内能解决问题。

世卫组织此前表示，中国已允许世卫专家到访，预计一支10人小组不久就会抵达中国进行5或6周的访问，其中包括我期两週的隔离检疫。

中国当局本周仍拒绝证实专家到访的确切日期和细节，显示这场任务仍具敏感性。

中央社报道，有关新冠病毒源头至今仍众说纷紜。在国际社会互相指责和揣测，以及中国当局决心掌控疫情论述、释出混淆说法 的情况下，真相仍深陷迷雾之中。 世卫小组承诺会聚焦科学问题，特别是冠状病毒如何从动物传到人类身上。据信病毒原本的宿主是蝙蝠。

德国负责疾病管制及预防工作的罗伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）成员林德兹（Fabian Leendertz）去年12月底也告诉法新社："这不是在寻找有罪的国家或当局，而是要了解发生了什么事，避免未来再度发生和降低风险。"林德兹将参与这次访华行程。 然而人们已在质疑世卫小组能够取得什么成果，以及他们将面临何种政府压力。人们担心世卫小组将沦为中国官方说法的"橡皮图章"，而不会得出独立的调查结果。

另据路透社报导，美国智库"外交关系协会"高级研究员黄严忠（Yanzhong Huang）表示，双方高官在调查展开前，对疫情源头的看法已经两极分化。黄严忠说：这些专家得具备政治常识，做出让所有重要当事者都能接受的结论。 目前还不清楚世卫专家抵达武汉后能与谁见面，以追溯疫情最初几天和几周的情况。