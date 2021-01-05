中共党员权利保障新条例 增加习近平新时代思想

中共中央1月4日公布修订版中共党员权利保障条例，删掉2004版的“坚持民主集中制原则”，加入以“习近平新时代中国特色社会主义思想为指导”。中共中央发通知，要求各地区各部门认真遵照执行。

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据中央社发现，新版中共党员权利保障新条例第1条删除了2004年版的「坚持民主集中制原则」、「保障党员权利的正常行使和不受侵犯」，增加了「坚持党的领导，加强党的建设」；第2条增加了坚持马列毛邓江胡理念和「习近平新时代中国特色社会主义思想」为指导，以及「增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护」的条文。

据自由亚洲报导，前中共中央党校教授蔡霞认为，条例增加的坚持“马列毛邓江胡理念”都是虚话，「四个意识、四个自信、两个维护」才是实话。而这些都是习近平的主张，也就是要让「9000万党员围着一个核心转。她说，这项新修条例，是中共的「全面倒退」。

前中共中央党校刊物「学习时报」副编审、独立学者邓聿文指出，新条例显示的是中共虽会进行形式化的规则完善，但如何执行这个规则却是党的问题，所以这「只是一个好看的条文」，就像中国宪法规定中国民众享有言论自由一样。

邓聿文认为，习近平一直是个强调要有「章法」的人，且强调国家治理现代化就是「党内要有章法、党外要有国家法律」。但这章法由谁来订定？ 「当然是习近平说的算」。

中共中央1月4日公布修订后的「中国共产党党员权利保障条例」全文，是16年来首度修订。与旧版条例相较，新版条文从38条大增为52条，总字数多出2000余字。