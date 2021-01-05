为什么不能排除新冠病毒源于实验室泄漏事故

世界卫生组织国际专家团应于本月前往中国调查新冠源头。新冠溯源，极其重大，找到源头，对人类预防未来疾病大流行非常重要。但是，在这个专家代表团未成行之前，有关新冠病毒或可源于实验室泄漏事故的可能性被不少科学家重新提了出来，这是一个一度被忽略甚至被一些顶尖科学家否认的问题。

广告 继续浏览后续

谁在阻止2019新冠病毒可能源自实验室事故的讨论

武汉2019年底爆发疫情，由于官方的拖延和隐瞒，疫情暴露后已经到了不可收拾的地步。2020年1月23日武汉封城后，关于新冠病毒是否源于实验室事故的问题最先在中国互联网上爆出来，当时最大的怀疑对象就是中国科学院武汉病毒研究所P4病毒研究室。怀疑的一个根据与P4研究室石正丽小组在云南的一座废弃的矿洞的蝙蝠身上大量取样有关，但是，蹊跷的是，一批全球顶尖的病毒专家2月19日在著名医学杂志《柳叶刀》 发表声明，“坚决谴责关于新冠病毒并非来自自然界的阴谋论”，排除新冠病毒可能源于实验室泄毒事故。从此，有关病毒是否源自实验室事故的讨论成为禁区。但是，随着国际专家团即将前往中国调查，有关武汉病毒是否有可能源自实验室的事故再次被科学家提了出来。

法国『世界报』，法国『观点』周刊近日就新冠溯源分别发表长篇报道，一些专家对『柳叶刀』的声明发出了质疑。法国国家社会科学研究中心病毒专家Étienne Decroly表示：那份声明一锤定音，令他十分意外，因为这像是在告诉科学界应该提什么样的问题，不应该提什么样的问题，而这与科研精神完全背道而驰。 Jacques van Helden也指出，在科学领域，任何假设都应当可以受到反驳，这并不意味着假设就是错的。不能反驳的假设是教条。科学领域不能有教条。

澄清这一问题，不排除另外一种可能性的存在，直接关乎新冠病毒溯源问题，因而直接关系到这次的国际调查。『观点』周刊引述专家指出，除了新冠源头可能与动物有关之外，还有第二种假设，那就是病毒来源与实验室事故有关。专家建议，或许应该尽快能在最初发现病毒的市场不远处的实验室中进行简单的法医调查，这样或许可以避免对另一条线索进行数年的研究。

法国『观点』杂志特别引述了美国罗格斯大学生物安全专家理查德·埃布赖特（Richard Ebright）的看法，他认为：“可靠的法医调查包括访问武汉病毒研究所，武汉疾病预防控制中心和疾病预防控制中心的档案、样品、工作人员和建筑物“。 “它应该包括纸质和电子记录的检查，冰箱和冰柜的检查，与人员的访谈，包括施工，维护，清洁，废物后处理，实验室和行政部门的员工，以及这些人的血清学样本和建筑物中的环境样本。 ”但专家怀疑所有这些并不在世卫组织调查的议程上。

『柳叶刀』的导向性声明是如何出台的

在重新提出不排除实验室事故的问题之后，法国世界报和观点杂志的长篇报道都提出了另外一个有关联的极其重要的问题。这就是前述『柳叶刀』声明主要执笔者的问题。世界报采访的专家表示，『柳叶刀』声明的主要执笔人与中国存在利益关联，并且在署名时为了避免第一作者嫌疑，把自己的名字排在第四位，现在证明，这一声明的第一作者就是这位与中国有利于关联的专家。

法国世界报报道，『柳叶刀』那篇声明的第一作者，也就是根据科学规则被视为是第一稿的撰稿人是科罗拉多州大学微生物学家、该校荣誉教授Charles Calisher，但是，根据一家非政府组织“美国知情权”（USRTK）依据美国信息管理法获得的电子邮件证明，声明的真正起草人也就是第一作者是健康联盟（EcoHealth Alliance）总裁彼得.达萨克(Peter Daszak），但他的名字却排列在一串作者名单之后。Charles Calisher也向世界报证明，达萨克撰写了初稿并一直主持到最后发表为止。“作者名单按照姓氏笔画，第一作者是彼得，而不是我!“ 但是，声明起草和署名的方式故意避免被识别出来自任何组织和个人，仅仅表明这是“来自顶尖科学家的一封声明”，还有一个重要的信息，27名联署人中有四人来自生态健康联盟，但他们有意保密这一信息，所有人都声称不存在利益冲突问题。

对于理查德·埃布赖特来说，埋葬实验室线索的努力始于3月17日，当天在《自然》科学杂志集团的副刊——《自然医学》（Nature Medicine）上发表了一篇有关“Sars-CoV-2的近端起源”的文章，本文当时被看作是证明该病毒可能并非源自武汉实验室活动的权威论文。但是，这篇文章以及2月17日在《柳叶刀》发表的那一封联合声明，实际上并不是基于新的科学数据而经过同行评审的科学文章，而是“仅代表意见”的“论坛”。

世卫组织国际专家团队成员与中国的利益关联问题

问题在于，这位『柳叶刀』带有导向性声明的实际第一作者、生态联盟的总裁达萨克先生，又是本次前往中国进行新冠溯源的十名专家之一，世界报指出，这就涉及利益冲突问题。达萨克不光是生态联盟的总裁，他同时与武汉病毒所有密切的合作关系，在最近十五年，他与该所合作发表了二十几篇论文，并曾资助武汉病毒所的蝙蝠冠状病毒研究。除此之外，他领导的生态联盟得到美国国际开发署的资助，这使得他得以进行在外国的实验尤其是与武汉病毒所针对新冠病毒的合作研究。尽管达萨克与武汉病毒所存在着不可否认的密切关系，他对世界报的质疑不予回答。现在，他又成了国际专家团队前往中国调查新冠源头的成员，这一处境让许多科学家感到愤怒。

更严重的是，达萨克与武毒所的关系并不是常常予以公开声明，2月19日『柳叶刀』发表声明的包括达萨克在内的27位作者，全都声明与武汉病毒所不存在利益关联。埃布赖特尤其对达萨克出现在前往中国的调查团名单上十分震惊，理由很简单，因为他是武汉病毒研究所病毒学与疾病研究小组的长期合作者。

这位专家认为：达萨克与武汉病毒研究所存在利益冲突，因此他不具备调查资格。他指出，“达萨克与武汉病毒研究所签有合同，并从美国国际开发署获得了两亿美元，也从美国国立卫生研究院获得了700万美元的资金。他是本该受到调查的武汉病毒研究所项目的合作者。他自己就应该受到调查！ “