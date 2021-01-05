习近平开杀戒？前金融大老赖小民从未杀人 因腐败重婚被判死刑

中国著名前金融大老赖小民1月5日被天津一家法院以"贪腐和重婚"判处死刑。赖小民并未杀人夺命，为因贪污数额巨大被判死刑，近年在中国也算罕见。这杀戒是习近平开的吗？为什么？

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天津市第二中级法院2021年1月5日公开宣判中国华融资产管理股份有限公司原中共党委书记、董事长赖小民死刑。罪名是受贿、贪污、重婚。

法新社说，做出这一判决的背景是中共政权加紧控制金融业。2020年11月初，北京在最后时刻禁止了一起本应是史上最大的IPO。

赖小明被指控在2008-2018年期间，利用担任中国银行业监管会办公厅主任，华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长兼华融湘江银行股份有限公司党委书记的职权，通过其他国家工作人员职务行为，协助有关单位和个人获得融资、承揽工程、合作经营、调动工作以及职务提拔调整。通过特定关系人收受、索取单位和个人财物，折合人民币17.88亿元（其中1.04亿元未取得）。

赖小民还被控在2009年底至2018年1月，伙同特定关系人侵吞、套取单位公共资金共计人民币2513万余元。

此外，赖小民在没离婚之前，与他人长期以夫妻名义共同居住生活，并从中生儿育女，也被算做罪行。

该法庭特别强调，赖小民大部分犯罪行为发生在中共十八大之后，属于顶风作案。因此罪行极其严重，应予严惩。

2020年1月，赖小民的供述被央视播出。当时播放一个据说属于他的北京公寓。里面的保险柜和柜子里装满了现金。赖小民则供述说："我不敢花 "这些钱。影视图片还显示了被告人涉嫌接受贿赂的豪车和金条。

华融资产管理股份有限公司是中国最大的坏账（即有很大概率不还款）管理机构之一。该公司是1999年中国政府为清理银行业坏账而成立的四家公司之一。后来，该集团将业务多元化，涉足投资、贷款和房地产领域。

习近平在2012年上台成为中共党魁后，展开了一场大规模的反腐运动。有150多万中共干部受到处分。但这种受到民众欢迎的行动，也涉嫌为清除党内反对派服务。

任志强 马云

去年，中国前房地产大亨任志强付出了代价，他被判处有期徒刑18年。作为中国商界具有批判精神的人物，任志强曾发表尖锐文章批评当局在2019年底应对武汉冠状疫情不利。

11月，中国最著名的商人、亿万富翁马云也面临当局报复。他创立的在线支付巨头蚂蚁集团在香港上市在最后时刻被当局禁止。这笔交易预计将筹集超过340亿美元，成为历史上最大的IPO。

马云是因为公开批评金融监管机构遏制创新，得罪了中共政权。从那次失误后，这位带领阿里巴巴集团成为中国网上交易先驱的前英语老师，就再也没在公开场合露过面。

自习近平上台以来，中国只有一名高官被判处死刑。那是因其在2016年的一起谋杀案。还有一些人被判处死缓（实际上从未执行）。