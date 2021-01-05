河北进入紧急状态 北京隔离期延至3周 浙江4周 传出关闭国门呼声

北京雍和宫，一个戴着口罩的人在新年的第一天祈祷。 北京周边疫情多发，形势严峻，北京下令延长隔离期至3周。

继东北沈阳、大连不断爆发疫情，并出现超级传播者之后，北京紧邻的河北省1月2日至4日，共报告本区确诊病例19例，无症状感染40例，河北石家庄、邢台启动全员核酸检测，河北省启动应急措施“保卫北京”，进入战时状态，地方最高官员称“坚决当好首都政治‘护城河’”。截至目前，中国已有4城宣布紧急状态10省再现疫情，被视为有世界上最严入境令的国家为何仍挡不住病毒入侵？

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中国最近多地出现入境者隔离14日之后才确诊，继而引发本土感染的奇怪病例，为此，北京、深圳、大连等省市将原本14天隔离期延至14+7，浙江省甚至14+1+7，之所以奇怪，是因为目前似乎隔离14日再确诊的病例海外很少发现，另外，北京动辄把本土爆发病例源头追溯至境外也让外界不明缘由。

河北宣布进入紧急状态，北京市当局随之于5日宣布入境北京人员实施14+7隔离管理，如果一架入境航班人员、物品或环境被查出阳性，或者隔离14天之后被测出阳性，同班所有入境人员除集中隔离14日外，还得再增加7日隔离，具体隔离或采取与外界隔绝的居家隔离，或继续集中隔离。另外，从中国国内其他城市入境人员，自入境日起满21天才能进入北京。

除北京外，深圳也已执行14+7隔离措施，所有入境人员在集中隔离14日之后，还要再纳入7天的社区管理，大连市规定，在入境后在进行4此检测均呈现阴性后，才能解除居家隔离。浙江省采取更严格的隔离措施，隔离期为14+7+7，前后隔离期加起来差不多一个月。

关于中国新一波疫情的起因，官方说法混乱，但多指来自境外，1月5日，中国疾控中心副主任冯子健称，石家庄新冠疫情病毒是境外输入病毒，很可能是欧洲输入病毒。即便多地已宣布爆发的疫情是本土疫情后，也纷纷溯源海外。最早天津爆发的病例，被指是来自外国进口冷冻包装及食品感染的说法在多国否定后不攻自破，但目前的来源更多指向入境人员及物品，这其中，除极少数真正的外国入境者是首要目标，大多从外国回国的中国留学生、中国侨民以及中国在外国工作归国人员也统统是目标。

中国此番抗疫引起的疑问是，各地爆出的都是孤零零的个例，为什么草木皆兵，难道有严峻的隐情没有公布？为什么零星个例出现后一些城市要进行如此大规模排查，排查的结果正式公布的也不过几例，既然如此，为何人人紧张，到底是有隐情，还是省市官员为了保住自己官位草木皆兵，或者为了向北京中央邀功，把事情闹得越大越好？或者是另外一个原因：当前中国境外疫情肆虐严重，北京害怕疫情卷土重来？

另外一个疑问是关于新一波疫情的来源到底是本土病例，还是输入性病例，说法非常混乱，但似乎最终都能将源头追溯到输入的病例或者输入的污染货物。去年12月以来，中国天津、内蒙、黑龙江、辽宁，北京陆续出现本土疫情，后来传出四川成都两夫妻和其孙女确诊，四川成都市卫建委称“成都本土疫情“传染源头与尼泊尔境外输入病例有关，后来北京顺义出现的本土疫情，被指是由印度尼西亚输入的无症状感染者导致。日前在沈阳查出的首例确诊也被指是从从韩国回国的，现在石家庄的疫情被怀疑是欧洲病毒，中方指责病毒来自境外，又没有拿出实在的科学根据，也引起外界质疑。

中国媒体也在质疑，中国有世界上最严的入境令，为何仍挡不住疫情侵入？凤凰网载文称，“为了减少输入病例的压力，中国本来已经大大限制了来自海外的人员入境，不但暂时取消了外籍人员之前的入境签证，还要求入境者有病毒核酸检测阴性的报告……12月23日起，又加强为‘非必要、不旅行’政策，不但要求IgM结果来自静脉血检测，而且对于美国直飞航班，只接受起飞地的检测报告，且采样必须在登机前48小时之内“。就这样也不能100%杜绝感染者登机。

该文质疑：“能不能再严一点呢？再严就是闭关锁国了”，再严就是断航班停货运了。中国在海外读书的孩子，在海外工作的人怎么办。该文认为恐慌的情绪不仅仅导致关闭国门的呼声，也导致了各地画地为牢的操作，该报举例称，北京大学就出现了拒绝医学院学生进入本部校园的规定。