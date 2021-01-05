法国专家李古乐 : 共产党专制不在乎欺骗

法国作家，社会历史研究博士李古乐（Pierre Rigoulot)于1月5日在《费加罗报》载文关注因去年2月前去武汉报道爆发新冠疫情，随后被当局关押，于12月28日在上海法院被判处4年徒刑公民记者，律师张展。李古乐分析指出当中共一党专制管理国家，在只有一个正确声音的国家，共产党不在乎欺骗，而且这是尽一切力量来压制不同声音的专制行为不可避免。

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几个反对的声音

刚刚过去的2020年还可以听到几个与中国官方不同的声音，如几位中国公民记者陈秋实、方斌、李泽华与张展，他们试图冲破中国政府严密的信息封锁，前往武汉报道亲眼看到的疫情，随后均被“强制失踪”。2020年12月28日，张展被上海法院以“寻衅滋事罪”判刑4年，显示出中国官方宣传的夸张和掩盖。就是这些从民间发出的声音批评政府没有在第一时间向世界各国通报新冠疫情，这些发声人受到来自国家的警告和威胁。中共重判张展是要惩罚她的言论不利中共的形象，也是要掩盖共产集权体制撒谎的本质。

张展只是呈现了中共指导下宣传的不属实，揭示了共产党撒谎的真相。

这与是否可以去武汉自由调查疫情起源没有关系，与中国政府宣传的新冠疫情起因也没有关系，世人都知道从武汉爆发的新冠疫情起因与维族，西藏和蒙古等都属于敏感话题，也知道在中国生活实际上是一种什么情况，清楚出来的中国公民同样受到压力。世人与中国只有共产党才是唯一真理的这种体制共存。

共产党一党专政

李古乐指出中共欺骗不仅是限于领袖想显示其强人的形象，谎言不是寻求成为领袖的专利，如毛泽东和随后成为他对手的刘少奇都欺骗，就是在共产党的国家充斥着谎言，作者强调所有共产主义体制都是如此，他提出以下的分析和观察。

这是因为在共产党领导的专制国家，共产党才是唯一的真理，不允许有异议声音。共产党领袖按照马列主义意识形态执政，但是马克思撰写的资本论是否真是社会进化的方向呢 ? 而且向共产主义模式发展避免不了暴力，因此需要对其进行隐藏。

国际人权组织人权观察呼吁关注包括李展等人的命运。李古乐认为在中共这种体制内只会压制人权，中共如同在斯大林统治前苏联一样只会宣传报道对党有利的消息，谎言成为对共产主制度的安慰。