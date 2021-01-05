英国单日确诊首度破6万 已有130万人接种疫苗

面对新冠变种病毒迅速传播，英国周二开始第三次大范围“禁足”限制措施。陷入严重疫情周的英国寄望于政府的雄心勃勃的目标，即到2月中旬为近1400万人接种疫苗。周二英国新增确诊首次突破6万例。全英国已有130万人接种疫苗。

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法新社援引英国国家情况统计局统计显示，英国周二新增新冠病毒确诊超过6万例，统计局估计，上周在英格兰有超过112万人感染了病毒，占人口的五十分之一。英格兰首席医疗官惠提表示，据统计，从去年底到今年初，英格兰地区家庭每50人就有1人染疫。情况非常严重。

英国从去年12月29日单日确诊数首次突破5万例后，确诊人数居高不下，高于5万例，连续7天确诊破5万人，周二更突破6万大关，确诊多达6万916例，累计277万4479人确诊。周二新增死亡830例，是周一407人的2倍多，累计7万6305人死亡。数据还显示，未来几周，很多医院将不堪重负。

英国首相约翰逊周一宣布，将封锁范围扩大到整个英格兰，并关闭了学校。苏格兰也已进入至少一月禁足封锁。威尔士和北爱尔兰已经采取限制措施。 约翰逊强调，封城能使情况好转。他表示，政府将在封城这段期间让更多人接种疫苗，特别为老弱病残者替长者实施保护。

约翰逊表示，英格兰地区目前已有110万人接种疫苗，以全英国来看，则有130万人。其中有超过65万人的年龄在80岁以上，占英格兰80岁以上人口的23％。他表示，这意味着最脆弱的族群中已有1/4在过去2 、3周内接种疫苗。 英格兰第3度封城，重创零售业。财政大臣周二宣布资助计华，将对餐饮、酒店业者发放援助金，最多9000英镑。