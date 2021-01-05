赖小民为什么被判死刑

中共官员的腐败是越来越让世人怵目惊心了! 赖小民是又一颗陨落的腐败明星。 奇诡的是，法院强调这位华融集团前党委书记“有重大立功表现”，然而一审仍判如此高官死刑，习近平执政以来极其罕见!

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华融是中国最大的处置不良资产的国有金融集团之一，对外提供不良资产经营、资产经营管理、银行、证券、信托、金融租赁、投资、期货、消费金融等金融服务。总裁赖小民落到这种地步，至少是，中共集团反腐不太成功，而且越反越腐，贪腐之花越开越红，贪官的胆子越反越大。

贪官越反越贪，从几百万到几千万上升到几个亿，从几个亿上升到十几亿，情妇从几个上升到几十个，直至上百个。有网民感叹：“下一个大贪官出马的时候，那恐是更高高再上的一位也难说，权力更大，贪污更多，情人之多堪比皇帝了”。

官媒报道说，纪检部门在赖小民在北京某社区的房屋里发现了多个保险柜，里面存放现金2.7亿元，总重量达3公吨，打破贪官被搜出现金数量的记录，他90多岁母亲的银行账户了有存款3亿多元。受贿金额高达17.88亿元人民币。

什么叫腐败？苹果日报引述中国大陆媒体，赖小民拥有“100多套房，100多个关系人，100多位情人，其中几十位来自华融内部，此外甚至也不乏家喻户晓的女明星”。港媒引述知情人士透露，华融有很多美国、欧洲、港澳台境外培训班，其实是为了安排“赖小民的情妇门和关系户门用来度假、旅游”，所以外界又把赖小民称之为“赖三百”。罪恶的确很大!

中纪委国家监察委指赖小民“任人唯权、任人唯利、任人唯圈”，在任人唯利方面，赖小民卖官鬻爵，据指进华融30万，一官半职50万，子公司领导100万；“任人唯权”方面，赖小民在华融安插不少高官子女，其中不乏省部级、省厅级子女；“任人唯圈”，据指赖小民在华融内部大搞“江西帮” ，大肆提拔江西同乡，江西籍身份证号码首两位数字为“36”，华融人自嘲为“36局”。

蹊跷的是，法院公告特别强调赖小民有重大立功表现，说他揭发出不少贪腐犯罪人。中共一直有句口号，叫做“坦白从宽，抗拒从严”，办案人员办案时也把这一政策作为重要的撬嘴手段，让嫌疑犯交底，同时牵出其他关联者。但也有些从监狱出来的犯人总结说，“坦白从宽，牢底坐穿”，意思是千万不要“交底”，全部交代了，罪行只会加重。赖小民似乎更适于这种情况。法院解释称，尽管他有重大立功表现，赖小民的犯罪事实、性质、情节和危害，不足以对其从宽处罚，法院定性称其“受贿犯罪数额特别巨大”、“情节特别严重”、“主观恶性极深”、“使国家和人民利益遭受特别重大损失”等等。

但是，在一系列罪行形容词里，似乎只有“受贿犯罪数额特别巨大”是可以量化的，官媒新华社特别提到，“在二十二起受贿犯罪事实中，有三起受贿犯罪数额分别在2亿元、4亿元、6亿元以上，另有六起受贿犯罪数额均在4000万元以上”。至于“情节特别严重”，法院公告里含糊其辞，“主观恶性极深”没有仔细交代，“使国家和人民利益遭受特别重大损失”，这是肯定的，至少拿走的都是人民的钱! 但要判他死刑，还是让人摸不着头脑，因为北京当局不砍贪官的头，一直以来是有个不成文的关联的。再者，“使国家和人民利益遭受特别重大损失”的不仅仅是他了，这些年从中央政治局乃至省市自治区抓出去的大官们，随便哪一个不比他给国家和人民利益甚至给党造成了特别重大的损失呢？

赖小民贪腐的钱多？的确，根据公布的数字，钱多到不计其数，恐为至今中国揭发出来的之首，但官方定他的罪名远远不止“受贿犯罪数额特别巨大”，要说情节特别严重，前几年家中藏黄金的军中首领徐才厚，郭飞熊绝不轻，且以官职来比，他只是国企总裁，官不可与前重庆市委书记、中共政治局委员薄熙来、前常委号称政法王的周永康可比，赖小民是一个丑陋的贪腐大犯，但比起之前掌控人民解放军的徐才厚，郭伯雄一干贪得不亦乐乎的人物，将帅勋章，举国大盗，不可比？赖小民情妇多，中国揭发出来的高官贪官中，几乎很少有不贪女色的，周永康，徐才厚概不例外。

法新社的报道称，中共拿企业家开刀，并举出近来倒霉的一连串商人，最新的有马云，暗示习近平向他们开刀了，其实，赖小民也绝不是一个单纯的企业家，况且是国企首领，政商勾结，不在话下。

习近平要杀一儆百吗，中国的贪官杀得玩吗？到真正需要思考的是，为什么这个体制，越反贪越贪，贪得越来越变本加厉。习近平掌大权已逼近十年，一上台就肃贪打老虎，为什么贪官层出不穷？

法新社的报道则指习近平现在把矛头对准了企业家--那些富可敌国的巨贾，并举出任志强、马云的例子，但一位中国问题专家则以为任志强既是富商，又是公知，因指习近平抗疫时期的表现如脱光衣服还想当皇帝的小丑而入狱；马云直言批评金融体制，触痛要害，且富可敌国，恐是不忘初心的党国最终不能容忍的资本扩张的代表人物。

赖小民难以同列，他是中国长长一串巨贪队伍中的一员。习近平2012年上台后，高官中，只有内蒙古政协副主席、公安厅长赵黎平因故意杀人罪被执行死刑。