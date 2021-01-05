马云成了北京政府的牺牲品？

自去年11月蚂蚁金服上市被叫停，阿里巴巴创始人马云没再露面。这引起德国媒体的关注。媒体普遍猜测，这与马云批评北京政府有关。

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《世界报》写道：这两个月来，人们看不到马云的生命迹象。之前，他曾大胆批评了政府。多个迹象显示，他已经被淘汰了。但他只是日益残酷的恣肆政权最年轻的牺牲者。遭遇类似命运的并不只是他一个人。就在数天前，博客张展被判处四年徒刑，因为她批评政府在抗击新冠病毒大流行初期出现了混乱状况。中国企业家任智强本属于中国很有影响力的富人。但他二月份批评了习近平有关疫情的一个讲话，说讲话从头到尾是谎言，结果是他被判18年徒刑。马云是否已被打倒？还是暂时潜伏地下了？这个问题也许某个时候能得到答案，也许永远得不到答案。

《法兰克福汇报》写道：马云去年10月最后几次亮相中，有一次批评了中国政府。从此，公开场合看不到马云了。《华尔街日报》报道说，是中国国家主席习近平亲自叫停了蚂蚁金服的上市。该企业面临被粉碎的威胁。

《商报》表示，中国首富马云失宠了。马云在中国拥有摇滚歌星的地位。但国家现在正在对他采取行动。中国社交媒体也在猜测他的去向。

《法兰克福汇报》写道：阿里巴巴创始人去哪儿了？有关他的去向的猜测，能让人们看到中国的多个方面。当然，他可能染上了新冠病毒，或者是终于度假去了。但整个世界都猜测，这位中国首富正在经受政府的压制。如果是北京让马云失踪了，这意味着习近平及其班子的强大。但对马云的打击同时也显示，掌权者即便对温柔的批评者也充满恐惧。如果马云只是暂时休息几天，过几天后又会在观众面前露面的话，那么，错误的担忧也能说明中国为什么会赢得目前的声誉：就像在俄罗斯一样，即便是最不可思议的谣言，也可能是真有那么回事。