美国人何时走出新冠疫情恢复正常生活？专家说要等到2022年
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在上个月开打新冠疫苗后，美国民众想知道他们何时才能走出新冠疫情回到正常生活，《华盛顿邮报》近日访问的专家表示：要等到2022年。
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艾莫瑞大学医学与全球卫生教授戴黎奥表示，候任总统拜登承诺上任后，一天要让百万人施打疫苗，若按此进度，大约在8月底或9月初可让2.6亿人至少接种一剂疫苗，希望能在12月底前后接近正常。
乔治城大学医学与传染病学教授古德曼说，不确定能在不久将来让一定人口达成免疫，但认为到今年第4季，医疗体系应不至于再被疫情压垮。今年底就能开始感受生活像是回到疫情爆发前。
北卡罗来纳大学流行病学副教授鲍尔斯则称，因仍不确定需多少人口比例免疫才能算群体免疫，且这取决于大规模接种速度。鲍尔斯认为要到明年才会看到防疫措施彻底解除。
乔治华盛顿大学公卫教授温麟衍说，当前疫苗分发进度慢到难以接受，恐要好几年才能达到群体免疫，除非1月速度提高好几倍，今年才有机会达成群体免疫。另外，鉴于疫苗计划拖拖拉拉，今年大部分时间的生活恐跟去年差不多。
哈佛大学流行病学教授利普西奇则认为，美国恐没有足够人接种来达到群体免疫，目前不清楚疫苗的保护力，且病毒变种会拉高达标门槛。至于何时能重返往日正常生活，利普西奇觉得是在今年下半年以后。
明尼苏达大学传染病研究与对策中心主席欧斯特荷姆表示，达到群体免疫须取决3大要素，也就是何时有足够疫苗可供每人施打两剂、愿意接种的人数是否足够，以及疫苗效力多长。欧斯特荷姆悲观的表示恐无法回复往日正常生活。
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