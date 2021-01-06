美国人何时走出新冠疫情恢复正常生活？专家说要等到2022年

美国基层卫生部门的工作人员为注射过疫苗的人填写疫苗接种记录卡。

在上个月开打新冠疫苗后，美国民众想知道他们何时才能走出新冠疫情回到正常生活，《华盛顿邮报》近日访问的专家表示：要等到2022年。

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艾莫瑞大学医学与全球卫生教授戴黎奥表示，候任总统拜登承诺上任后，一天要让百万人施打疫苗，若按此进度，大约在8月底或9月初可让2.6亿人至少接种一剂疫苗，希望能在12月底前后接近正常。

乔治城大学医学与传染病学教授古德曼说，不确定能在不久将来让一定人口达成免疫，但认为到今年第4季，医疗体系应不至于再被疫情压垮。今年底就能开始感受生活像是回到疫情爆发前。

北卡罗来纳大学流行病学副教授鲍尔斯则称，因仍不确定需多少人口比例免疫才能算群体免疫，且这取决于大规模接种速度。鲍尔斯认为要到明年才会看到防疫措施彻底解除。

乔治华盛顿大学公卫教授温麟衍说，当前疫苗分发进度慢到难以接受，恐要好几年才能达到群体免疫，除非1月速度提高好几倍，今年才有机会达成群体免疫。另外，鉴于疫苗计划拖拖拉拉，今年大部分时间的生活恐跟去年差不多。

哈佛大学流行病学教授利普西奇则认为，美国恐没有足够人接种来达到群体免疫，目前不清楚疫苗的保护力，且病毒变种会拉高达标门槛。至于何时能重返往日正常生活，利普西奇觉得是在今年下半年以后。

明尼苏达大学传染病研究与对策中心主席欧斯特荷姆表示，达到群体免疫须取决3大要素，也就是何时有足够疫苗可供每人施打两剂、愿意接种的人数是否足够，以及疫苗效力多长。欧斯特荷姆悲观的表示恐无法回复往日正常生活。