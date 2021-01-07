中国北方冻到发黑 法新社提北京上次这么冷那年 毛横渡长江 十年文革蓄势待发

1月7日星期四，法新社北京站对当地低温做了关注。在寒潮席卷之下，中国各地进入“冻哭”模式，中国气象服务门户网站发布“全国冻哭预警”，指出1月6-7日是本次寒潮的最冷时段，华北，黄淮等地的低温程度“有一定的极端性”，多地气温之低“历史同期少见”。

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法新社北京站7日报道回顾了上一次如此低温席卷北京，“正值中国的毛主席掌舵，十年文化大革命这一社会政治混乱期夹杂着对政治对手的压制，即将开始”。上一次北京遭遇如此低温，还是在1966年，气温一度降到零下27.4摄氏度；而2021年1月7日星期四早上，北京南郊观象台记录到最低气温零下19.6摄氏度，成为1966年以来的冬季同期低温第二低值，也是石景山，顺义，昌平等6个北京观测站建站以来观测到的最低值。“冷冷冷”，“超凶降温”，“北方冻得发黑（气温图颜色触底图例标尺的最深色）”，“冰冻模式”等“霸占”热搜，北京及周边地区的上班族清早起床上班，不乏调侃自己“上个班，好像参加了冬奥会”，“风对我说，我要把你的头拧掉”，“登珠峰的感受”等等。

法新社还回顾称，上一次北京如此之冷，毛泽东73岁，他当年“施展政治特技，证明自己仍活力十足，在杨子江中游泳”，“来驱散有关他健康状态滑落的谣言”。

有关本次寒流，中国官方媒体报道解释称，主要是北极极地涡旋变弱，冷空气南下，赤道中东太平洋拉尼娜全盛发展所导致。法新社北京站则回顾了中国去年早些时候大范围洪水肆虐，称虽然北京冬天又干又冷是常态，但气候变化学说家们警告，随着地球变暖，极端天气事件会更加频发，更加致死。