中共中央政治局常务委员会周四（7日）召开会议，由中共总书记习近平主持，会议强调今年是中共成立100周年，及是“十四五”开局之年，全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组要贯彻落实党中央决策部署，善于从政治上认识问题，不断提高政治判断力、领悟力、执行力，思想及政治行动始终与习近平为核心的党中央保持高度一致。

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据苹果日报今天引述中国官方消息报道，习近平主持政治局常委会会议，强调善于从政治认识问题。 该报道引述新华社的消息说，会议强调，党中央权威和集中统一领导，是坚持党的领导的最高原则，也是中国制度优势的根本保证。党中央每年听取全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组工作汇报和中央书记处工作报告，是坚持党中央权威和集中统一领导的一项重大制度性安排。

会议认为，过去一年，上述机构在坚定维护习近平总书记党中央的核心，认真贯彻落实党中央决策部署，为统筹疫情防控和经济社会发展作出积极贡献。中央书记处同时也按照党中央部署要求履职尽责，加强党内法规制度建设、指导群团工作等做了大量工作。

会议强调，今年是中共成立100周年，是“十四五”开局之年。要充满信心并居安思危。全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，善于从政治上认识问题、推动工作，不断提高政治判断力、领悟力、执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

该报道称，会议又指，要在民族复兴及世界百年未有的大变局，坚持底线思维，保持战略定力，勇于担当作为，增强斗争精神，认真做好各项工作。要按照新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，带头执行中央八项规定，履行全面从严治党主体责任，以优异成绩庆祝建党100周年。