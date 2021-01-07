亚马逊“AWS”商标诉讼败给中国炎黄盈动 兼赔巨款

美国网络零售商亚马逊（Amazon）从2002年开始以“AWS”（Amazon Web Services）品牌为全球提供云端运算服务，并在2014年进入中国内地市场，2年前却被北京一间2003年成立的科技公司“炎黄盈动”控告商标侵权。北京法院近日判处亚马逊败诉，不但失去“AWS”商标的中国使用权，同时需要向“炎黄盈动”公司赔偿7,672万元人民币。此一判决未知是否全球有法律之效。

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据东网今天报道说，亚马逊内地败诉，遭抢走“AWS”商标兼赔逾7000万人民币。消息说，亚马逊未来在内地不得再使用“AWS”商标。

该报道说，内媒查阅商标注册网站发现，亚马逊和炎黄盈动都有申请注册“AWS”商标，其中炎黄盈动在2008年、2011年和2012年均注册成功，内容包括广告宣传、技术研究、电脑程式等，而亚马逊则是直到2012年才申请注册带有微笑标识的“AWS”商标。2018年7月，炎黄盈动起诉亚马逊及其中国合作伙伴侵犯商标，并要求赔偿4,600万美元（3.56亿港元）。

据该报道，北京市高级人民法院上周三（12月30日）公布判决书，指亚马逊所使用的“AWS”商标，容易导致公众对相关商品或服务的来源产生混淆或误认，损害炎黄盈动公司的注册商标专用权，因此要求亚马逊不得再使用近似商标，并赔偿炎黄盈动公司经济损失7646万元（9,183万港元）和讼费26万元（约31万港元），还需要在《中国知识产权报》上刊登声明说明自己侵权，以消除对炎黄盈动公司商标的影响。

消息未提此案是否有上诉下文。