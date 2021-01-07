北京抗议声中 台湾美国军事政治高层对话称顺利完成

台美政治军事对话今天以视讯方式举行，台湾外交部长吴钊燮表示，已经顺利完成，但具体细节、内容基于台美互信、外交默契不便透露；国防部副部长张冠群则说，主要是实务性质的合作与探讨。中国官方对此次对话提出谴责并威胁制裁。

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据中央社今天报道称，台美政军对话顺利完成，聚焦实务合作探讨。

美国国务院5日罕见公布，政军局助卿古柏（Clarke Cooper）美东时间6日晚上6时30分（台北时间7 日上午7时30分）将透过视讯出席美台“政治军事对话”（Political and Military Dialogue），并在会中发表谈话。

吴钊燮7日上午在行政院会后记者会上表示，台美间有多层次、多领域的多元对话管道，双方经常就各项议题保持密切沟通，持续深化在政治、经济与安全等各层面合作。据吴钊燮说，有关具体细节、内容，基于台美互信和外交默契，不便对外透露，未来台湾将持续在现有基础上，与美方就各项议题保持沟通。

张冠群说，台美政军对话历年来都有举行，今年因为疫情关系改以视讯进行，主要配合单位为国防部军备局和战规司，进行实务上合作与工作的探讨，已顺利举行完成。

中央社说，据台湾行政院昨天表示，总统蔡英文上任后，台美关系史上最佳，双方在区域安全与经贸合作上都更加紧密。任何对于维护台湾民主自由有帮助的国际合作，政府都会全力推动。

据香港东方日报透露，台媒周四引述知情人士称，台国防部在今次对话中，向美方提出成立“F16亚太维修中心”规划，希望寻求美方支持，借由美国国防工业公司洛歇马丁（Lockheed Martin）与台湾汉翔公司的合作，带动台湾产业升级与经济发展。该报说，据悉，汉翔与洛歇马丁早已签署协议书推动台湾成为“F16亚太维修中心”，但目前只差美国政府的支持，汉翔公司与洛歇马丁正合作将台湾的F16A/B战机升级至F16V。此外，透过向美军购，台湾将成为亚太地区拥有最大数量的F16V机队。