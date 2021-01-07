华春莹以香港立法会为题讥酸美国国会暴力事件

针对美国国会遭抗议者闯入造成死伤，中国外交部发言人华春莹今天借机讥讽说，一些美国官员、议员及媒体对当初香港立法会被闯入“用的是什么词”，现在对美国用的又是什么词？

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据中央社今天报道说，美国会被闯，中国外交部藉香港立法会大肆讥讽。该报道引述华春莹也说，中方相信美国人民希望安全和安宁，也希望美国人民能够尽快享有和平、稳定和安全。

该报道说，中国外交部下午举行例行记者会，有中国媒体刻意将此事与2019年“反送中”示威者进入香港立法会事件作连结，要求华春莹回应。华春莹则作上述表示。华春莹首先声称，中国民众“有权利和自由在网上发表他们的看法和评论，同时很多人在思考”，这是“似曾相识的情景”。但美方一些人、包括一些媒体作出的反应是截然不同的。

华春莹又针对2019年7月“反送中”示威者进入香港立法会说，香港警方“保持了高度克制和专业”，没有一个示威者死亡。但现在在华盛顿发生的事情，暴力程度和破坏程度没有当年香港发生的事件那么严重，但已有4个人死亡。华春莹说，当时美国的官员、议员、媒体“对香港用的是什么词，现在他们对美国用的又是什么词呢？”如今美国主流媒体众口一词地谴责这是暴力事件，指暴徒、极端分子和恶棍是耻辱的。但当时他们形容香港“暴力示威者”用的是“美丽风景线”，且美化成“民族英雄”。

据中央社，华春莹语带讥讽说，美方一些人对2019年香港发生的事情，和今天在美国正在发生的事情“截然不同反应和用词，这种鲜明的对比及其背后原因是令人深思的，值得大家进行严肃和深刻的反思”。华春莹又声称，中方相信美国人民是希望安全和安宁的，特别是在当前疫情的严峻形势下，中方也希望美国人民能够尽快享有和平、稳定和安全。