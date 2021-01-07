圣保罗州长：中国科兴疫苗试验证明其有效性接近100%

中国科兴生物研发的新冠疫苗“克尔来福”在巴西进行的后期试验中显示有效性达78%-100%。巴西圣保罗州州长约尼奥·多里亚1月7日在记者招待会上表示：这是历史性的一天；也是充满希望的一天。全国接种工作将从1月25日开始。由于需要国家卫生监督局的认证，周五将提交“紧急”授权请求。这也反映出和巴西总统唱反调的人高度评价中国新冠疫苗。

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巴西成为全球新冠病毒死亡人数第二多的国家，死亡总数接近20万。巴西总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）一直淡化新冠疫情，去年7月初还被确诊染新冠病毒；曾公开否定中国研制的新冠疫苗。

去年10月底，巴西卫生部长曾经宣布，巴西计划购买4600万剂由中国公司科兴生物与圣保罗一家公共研究所共同开发的新冠疫苗，并计划将其纳入该国的免疫计划。

巴西是此次全球受到新冠疫情影响最重的国家之一，有超过530万人感染。除了中国疫苗，当局还计划购买牛津大学和制药巨头阿斯利康（AstraZeneca）生产的新冠疫苗。而总统在摇摆多次后，公开表示，巴西政府不会购买中国制造的新冠疫苗。法新社记者表示，巴西2022年将举行总统大选，圣保罗州州长多里亚是现任总统博索纳罗最强劲的竞争对手。

1月7日在记者招待会上，巴西布坦坦研究所所长迪马斯·科瓦斯表示，第三期临床试验13000人中，没有一人出现严重症状。科瓦斯还表示，这当然不能说明中国“克尔来福”新冠疫苗对严重病例也100% 有效，但它却是给我们带来了福音。