官方再称赖小民腐败案“触目惊心” 加大金融反腐

中国银保监会最新表示，赖小民案件是金融领域发生的一起触目惊心的腐败大案，贪腐犯罪数额特别巨大，情节特别严重，主观恶性极深，严重危害国家金融安全和金融稳定；银保监会系统要持之以恒正风肃纪和加大金融反腐。

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据路透社今天报道称，中国银保监会称赖小民腐败案“触目惊心”，将加大金融反腐。

天津市第二中级法院周二公开宣判中国华融资产原党委书记、董事长赖小民受贿、贪污、重婚一案，对赖小民以受贿罪判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其被指控在2008-2018年间非法收受财物共计折合人民币17.88亿余元。

银保监会官网周四新闻稿并指出，赖小民原工作单位党组织和上级党委负有不可推卸的责任。特别是原华融公司党的领导长期弱化，党的建设严重淡化，党委会形同虚设，党内监督严重缺失，教训极其深刻。据该新闻稿称，“华融公司党委必须坚持查清问题、防控风险、追赃挽损、弥补短板、重塑生态‘五位一体’协调推进。”

该报道说，银保监会并要求坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，深化金融领域反腐败工作；加强作风建设，持续整治官僚主义、形式主义，“坚决反对盲目扩张、作风漂浮、享乐主义和奢靡之风，把‘严’的主基调长期坚持下去。”