欧盟及联合国人权高专办: 港区国安法成压制异议者工具

香港警方1月6日逮捕53名泛民主派人士引起国际关切，欧盟对外事务部及联合国人权事务高级专员公署认为，“港区国安法”成为压制异议者工具。香港1000多名员警6日拘捕53名泛民主派人士，因他们涉嫌组织或参与立法会“35+”一半以上初选，意图逼使行政长官下台及特别行政区政府瘫痪，触犯了港区国安法、最高无期徒刑的颠覆国家政权罪。

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欧盟对外行动署（EEAS）当天表示，逮捕行动表明香港不再容忍政治多元化，并认为“港区国安法”正被用来压制异议者及扼杀行使人权与政治自由者。

欧盟对外行动署进一步表示，欧盟正分析情势，未排除对采取拘捕行动相关方祭出制裁。

7日联合国人权高专办（OHCHR）也表示，对周三香港共53名政治活动家、学者、前立法会议员、区议员及律师等遭逮捕深表关切，并呼吁立即释放。

联合国人权高专办表示，这些逮捕行动显示正如人们所担心，“港区国安法”规定的颠覆罪正被用来拘留行使参与政治和公共事务合法权利的个人。

此外，联合国人权高专办强调，透过直接及自由选择的代表行使参与公共事务的权利是一项基本权利。呼吁相关当局履行“公民权利和政治权利国际公约”规定的义务，并避免利用“港区国安法”压制言论、和平集会等自由权利。

联合国人权事务办公室及联合国人权专家曾多次警告，2020年6月通过的“港区国安法”中颠覆罪行含糊不清，内容过于广泛，有利于滥用或任意实施。