官方称河北数百例疫情病毒株来自俄国

美国国家过敏和传染病研究所-落基山实验室提供的2020年电子显微镜图像显示的新冠病毒颗粒。

近日在河北石家庄与邢台两地爆发百余例感染新冠病毒，中国大陆疾控制中心对两地病例进行病毒基因测序发现，这两例病例极可能是同一来源，但不是英国或南非的变种病毒，经比对后认为应是来自俄罗斯。近期从俄罗斯来的航班都是在石家庄落地，防控措施执行不严格，可能是到石家庄参加宗教活动时带进来。7日下午石家庄并宣布实施严格封城措施。

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据中国时报引述中国官方消息说，河北数百例疫情病毒株来自俄国，石家庄宣布全面封城。该报道引据中国官方的《观察者网》消息，进行病毒测序的石家庄确诊患者为一名61岁女性，确诊前参加过约250人的婚礼；邢台患者是一名34岁男性，曾前往石家庄。从他们身上采样的新冠病毒基因测序发现，该病毒株不同于近期中国大陆其它地方疫情中发现的毒株，也非在英国和南非发现的变异病毒。

该报说，通过与全球公开资料比对，发现病例与7月份上传的俄罗斯基因组序列存在10个相同的核苷酸变异位点。尽管共有变异位点较少，但从俄罗斯毒株中检测到的3个特异性位点仅在此次河北毒株中出现，因此病毒可能起源于该俄罗斯毒株。

中国大陆疾控中心副主任冯子健表示，石家庄传播的病毒与邢台南宫高度同源，南宫市的病例与石家庄有流行病学联系，可能是同一起病毒传播所致。

该报道称，专家分析指出，几个月来俄罗斯航班全都落地石家庄，世界各地来华人员都到俄转机从石家庄入境，而石家庄防控措施不严。藁城小果是个天主教村，20天前进行宗教活动，有多位欧美神父赶来参加，却没有采取任何防范措施，现在看有可能是这些传教士把病毒带来的。

短短5天内，河北省新增了234例新冠病毒感染者（除去部分无症状转归确诊病例），而去年新冠疫情在中国大陆各地大规模扩散时，河北省一年才不过339个本地确诊病例。此次河北省234例感染者勾勒出的地理范围之大，确实令人惊慌。

中国时报说，此次确诊病例的轨迹从1110万人口的石家庄市扩大到739万人口的邢台市，石家庄市又处于中国铁路交通主干线上，为防范疫情随交通线扩大，官方有不得不封城的压力。