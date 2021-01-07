石家庄沦新冠重灾区 祭千万人检测添11例 源头未锁定

中国河北省省会石家庄市沦为武汉肺炎重灾区，当地今天进入全员强制检测第二天，再检出阳性11例。官方宣布即日起禁止石家庄市人员、车辆出市，只允许必要车辆凭证进出。

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据中央社今天报道称，中国河北省省会石家庄市沦为新冠肺炎重灾区，为进行全员强制检测，官方7日宣布禁止旅客进入火车站搭车，禁止石家庄市人员、车辆出市。石家庄6日一天就暴增2019冠状病毒疾病确诊病例50例、无症状感染者67例，导致中国大陆单日新增确诊数创近半年新高，而且迄今无法锁定传播源头。

石家庄昨天开始实施高度封管，展开全员强制检测。官方消息说，石家庄副市长孟祥红今天下午在记者会表示，截至7日中午，全市累计采样610万9685人，核酸检测241万6695人，新增阳性11例。

她宣布，因为石家庄正在进行全员核酸检测，“全市所有车辆及人员均不出市”。被列为高风险地区的藁城区，人员均不得离开该区；中风险地区人员也严格管理，同时减少管控范围内的人员流动。

据官方通报，2日至6日午夜，石家庄累计确诊病例83例，无症状感染者148例。