美国惠氏奶品告商标被山寨 中国司法判赢了

生产配方奶粉的美国惠氏公司提告中国业者商标侵权案今天胜诉，获得赔偿共人民币3055万元。法院指出，涉案产品关乎婴幼儿健康安全，因此采用惩罚性赔偿。去年12月30日，美国NBA球星麦可乔丹（Michael Jordan）控告中国两家公司侵害姓名权一案，上海第二中级法院也做出判决，乔丹胜诉获赔35万元，被告“乔丹体育”不得再使用乔丹商标。

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据中央社今天报道说，美国惠氏告中国公司侵权，获惩罚性赔偿人民币3000万。根据杭州中院微信公众号，浙江省杭州市中级法院今天宣判美国惠氏公司、惠氏上海公司诉广州惠氏公司等6被告商标侵权及不正当竞争一案，法院全额支持惠氏公司、惠氏上海公司赔偿金额的诉请，被告适用惩罚性赔偿经济损失3000万元及合理费用55万元。

6个被告分别为：广州惠氏宝贝母婴用品有限公司、广州正爱日用品有限公司、杭州单恒母婴用品有限公司、青岛惠氏宝贝母婴用品有限公司、陈泽英、管晓坤。

据该报道，杭州中院经审理后，认定广州惠氏公司等6被告在产品上使用“惠氏”“Wyeth”“惠氏小狮子”等标志，构成在类似商品上使用与惠氏公司注册商标相同或近似的商标，容易使相关公众对商品来源产生混淆；并认定青岛惠氏公司在企业名称中使用“惠氏”构成不正当竞争，必须在30天内变更企业名称。

在判赔金额方面，法院考虑到原告的商标知名度高，被告恶意攀附惠氏公司商誉及字号的恶意侵权明显，被告的侵权行为持续时间长、涉及地域广、侵权规模大，情节严重，涉案产品关乎婴幼儿健康安全等因素，对各被告的赔偿金额采用惩罚性赔偿的方式予以计算。经计算，无论是基于网店、经销商管道还是广州惠氏公司大区经理自认的销售金额，所计算的被告获利均超过1000万元。因此，杭州中院按照侵权获利的3倍计算赔偿金额后，全额支持惠氏公司、惠氏上海公司赔偿金额的诉请。

据中央社说，中国向来被认为是“山寨大国”，保护智慧财产权已成为近年中国与欧美国家洽谈投资保护时的重要关切，中方多次强调会加强保护智财权。