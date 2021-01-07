美国政府发文敦促企业执行中国投资禁令

美国国务院计划最早于周三发布一份简报，敦促美国投资者遵守一项禁止对涉嫌和中国军方有关联的公司进行投资的行政命令。美国国务院的指导意见对该项行政令没有提供什么新的解释，但明确敦促美国人遵守。

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据路透社的报道称，美国将发布新指引，以敦促企业遵守中国投资禁令。该报道说引据三位知情人士和路透看到的一份文件副本称敦促美国人遵守中国投资禁令。

特朗普政府于去年11月发布的这项行政命令禁止美国人从2021年11月开始购买美国国防部认为由中国军方拥有或控制的35家中国公司的证券。

国务院发布的一份草案称：“已经向合规官员和风险经理发出了充分的警告，要求他们了解并向民众披露与行政命令相关的重大风险。”该草案还称:“首席执行官及所属公司的董事会现在有法律责任执行并完全遵守这项行政命令。”

由于此事尚未公开，三名不愿透露姓名的人士证实了公布该文件的计划，其中两人证实了文件的内容。

由于对这项行政令的要求感到困惑，纽约证券交易所上周四宣布让三家被五角大楼列入黑名单的中国电信公司退市的计划。周一，纽交所撤销了上述决定，但周三又出人意料地第二次逆转立场，称正计划推进让这三家中国电信公司退市。

路透社说，美国国务院的一位发言人拒绝证实这一情况，但表示:“我们将继续与财政部、国防部和其他机构合作，执行总统的行政命令，应对为中共军工企业提供融资的证券投资带来的威胁。”