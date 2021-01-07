联合国人权最高官员呼吁香港立即释放遭控颠覆罪53泛民主人士

联合国人权事务高级专员今天呼吁立即释放在香港因“颠覆”罪而被捕的53名亲民主反对派人士。 联合国人权事务高级专员一位发言人利兹·特罗瑟尔说：“我们对周三在香港特别行政区逮捕53名政治活动家，学者，前立法者，现任区议员和律师深表关切，并呼吁立即释放被捕者。”

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据法新社今天自日内瓦报道说，联合国人权事务高级专员为此发表声明。 发言人利兹·特罗瑟尔（Liz Throssell）补充说：「昨天的逮捕是对在香港行使基本自由，包括和平集会权有关的一系列遭拘留中的最新一次。」

据法新社说，包括美国律师在内的五十多名支持民主的反对派人士周三在香港被捕，这是迄今为止根据中国最近的国家安全法进行的最大规模的镇压行动。 特罗瑟尔强调：“这些最新的逮捕行动表明，正如人们所担心的那样，《国家安全法》所规定的颠覆罪实际上是用来拘留行使合法权利参加政治和公共生活的人。”

该报道说，联合国人权事务高级专员办事处和联合国各独立专家多次警告，“根据2020年6月通过的《国家安全法》对颠覆罪的定义含糊不清，过于笼统，便于滥用或任意实施。”

报道称，2020年，中国当局发起了对前英国殖民地的强硬接管，这也是自1997年香港移交给中国以来前所未有的泛民主群众动员的一年。联合国人权事务高级专员发言人说， “我们强调，直接或通过自由选择的代表行使参与公共事务的权利是一项基本权利，受《公民权利和政治权利国际公约》保护， 也受《香港基本法》保护。 联合国机构还呼吁当局不要利用国家安全法来压制言论自由，和平集会和结社的权利。 联合国人权事务官员还呼吁当局在进行中的调查中应保障言论自由权，“特别是允许记者和媒体组织充分和自由地行使其合法职能”。