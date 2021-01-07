英国零售商马莎百货签协停用涉嫌新疆劳工商品

香港媒体引述英媒消息，英国零售商马莎百货（Marks & Spencer）周三（6日）签署一项由民间团体与劳工组织组成联盟发起的“呼吁行动”，将停止与涉嫌使用新疆强制劳工的生产商合作，并停用所有由新疆生产的原材料和制成品，以抵制新疆强制劳役产品。

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据东网今天引述英媒报道说︰马莎百货将停止采购新疆原材料及制品。消息说，马莎百货将停用所有由新疆生产的原材料和制成品。

该报道指，该项“呼吁行动”是希望商家能审视自己的产业链，抵制来自新疆的强制劳役产品；联盟指出，任何目前在新疆外包成衣、纺织品、纱或棉花产品的品牌商，都是从人权侵犯中受益，包括强制劳役在内。据报道，新疆的棉花产品约占世界总产量的20%，而马莎百货每年均采购约4万吨棉绒，惟只会从获“瑞士良好棉花发展协会（Better Cotton Initiative）”认证的商家中采购，去年3月起已停止从新疆采购棉花。

据东网说，玛莎百货指，签署“呼吁行动”是为鼓励其他公司检查他们的供应链，排除强迫劳动产品。公司执行董事普莱斯（Richard Price）则在声明中表示︰“在可持续和道德的制衣方面，我们只有与他人合作，才能实现大规模的变革。”