马云会坐牢？ 华尔街大佬对赌一美元

阿里巴巴创办人马云自去年十月在上海外滩金融峰会发言抨击中国金融监管制度不利创新后，至今已超过两个月未公开露面。美国CNBC记者费伯（David Faber）周二引述知情人士指出，马云并未失踪，只是目前必须保持低调；但美国避险基金大亨巴斯（Kyle Bass）质疑费伯消息的可信度，并称马云将在十八个月内遭判刑入狱，还愿意与费伯就此对赌一美元。

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据自由时报今天报道说，马云会坐牢？ 华尔街大老对赌一美元。消息说，美国CNBC记者费伯（David Faber）周二引述知情人士指出，马云并未失踪，只是目前必须保持低调。

该报道说，马云在批评中国金融监管制度后，不仅旗下蚂蚁集团的上市案被叫停、他和多名主管被二度约谈，本人更神隐超过两个月，引发外界揣测；海曼资本（Hayman Capital）巴斯周三在推特发文，以国际刑警组织前主席、中国公安部前副部长孟宏伟为例，指数年前孟回到中国后就失踪，最终被中共开除党籍，还被判刑十年。

据巴斯认为，马云的下场也可能像之前在法国普罗旺斯离奇死亡的前海航集团董事长王健，或被控集资诈骗遭判刑十八年的前安邦集团董事长吴小晖，研判马云的自由时刻已经一去不复返，并质疑费伯的消息来源来自中国，很难令人相信。

该报道引述费伯在推特回应称，不相信马云会步入巴斯所列其他中国企业主管的命运，马云只是暂时保持沉默，并未失踪；巴斯则立即回应，认为马云在十八个月内就会被判十年徒刑并入狱，还邀费伯与他对赌一美元。

根据华尔街日报消息，中国监管机构试图要求蚂蚁集团分享大量的用户信用资讯，但过去几年马云一直抗拒这个要求，这可能是蚂蚁集团和马云近来遭加强管控的原因之一。

路透社引述知情人士透露，阿里巴巴计划本月透过发行美元计价债券，筹资五十亿至八十亿美元，这些资金预料将用于一般企业支出；不过，发债计划尚未定案，可能还会调整。

据自由时报引述报道，马云为何惹上一身麻烦？CNN指：他快大过整个党。

中国亿万富翁马云的“神隐风波”引发各界猜测，其一手创立的网络帝国，正受到中国当局的威胁。《CNN》则分析马云惹上一系列麻烦的原因，主要是因为他在中国的角色过于“耀眼”，但马云似乎忘记了，再怎么样他都不能“大过整个党”。