专家遭指黑国产疫苗 网民狠批“叛国投敌”与“递刀子”

全球多种新冠疫苗陆获批上市后，各国都出现民众对疫苗的安全性感到忧虑的问题，中国大陆也不例外。近日大陆疫苗专家陶黎纳在文章中讽刺国药疫苗有73种不良反应，引爆了舆论争议同时扩大了对疫苗安全性的担忧。据台媒说，事后虽然陶黎纳出面澄清只是反讽，但仍遭大量网民痛骂为“叛国投敌”、“给境外敌对势力递刀子”。

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据中国时报今天报道称，中国大陆疫苗专家陶黎纳发文讽刺国药疫苗的说明书，却被误认为是批评疫苗，遭到网民围剿，道歉澄清后仍被指“叛国投敌”。

原在大陆疾控系统内工作的疫苗专家陶黎纳平时活跃于果壳网、丁香医生、新浪微博等多个平台，经常在各种有关疫苗的话题发表文章。最近他在一篇题为《国药的灭活COVID-19疫苗恐成为全球最不安全的疫苗》的文章，认为国药集团在疫苗说明书中列举了73种不良反应，其数量“前无古人后无来者一骑绝尘”。但这些被官方规定必须列出的“可能不良反应”并非实际临床的不良反应，他在文章中举例说，说明书将高血压、哮喘、胃炎、视力减退、味觉障碍等列入不良反应，只是为防止民众借此向政府求偿，因此说明书是“不讲科学，但可维稳”。

陶黎纳的文章随后被媒体引用时，称国药疫苗为“世上最不安全疫苗”，引爆网上热烈议论时，也激起许多业者与专家的批评。在许多社交平台上，陶黎纳的反讽原文遭到删除，仅少数网站上依然保留。网民甚至追索其过去的各种言行，甚至指责其品行不端与道德瑕疵，微博上还有文章公然指控其“公开叛国投敌”与“鸡贼地给境外势力递刀子”。

陶黎纳后来在微博上连续发文就先前反讽文章进行澄清，承认自己“用力过猛”以致“骗过大多数人”。他强调自己的原意是讽刺疫苗说明书，结果被境外媒体歪曲利用。因此为自己不谨慎的行为向广大网友和全国人民道歉，并对境外媒体这种恶毒做法表示鄙视。他还表明，自己已接种国药疫苗第一剂，没有任何不适症状，连预期局部酸痛都没有，国产灭活疫苗在安全性和冷链适应性上，比外国mRNA疫苗有明显优势。

据该报道说，不过，陶黎纳澄清言论似乎仍没能让一些微博用户满意。网民持续攻击他说，宣称被外媒利用无非是陶黎纳“哗众取宠的行销手段”；还有人扬“这种时候说这种话，是时候尝尝社会主义的铁拳了。”大陆媒体网红胡锡进也撰文为陶黎纳缓颊，指其“那个网帖本身就不严谨，有自我炒作之嫌。我注意到他删除了那个网帖，并且做了道歉。”他还说，“西方媒体对中国产疫苗非常不友好，一直拿着放大镜找中国疫苗可以轰动炒作的弱点，但他们至今没有找到。”“这个时候成心黑中国疫苗的人都是黑了心的。请大家与老胡一起鄙视他们。”