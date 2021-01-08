世卫专家何时赴中查疫情起源 谭德塞:下周说明

世界卫生组织专家欲前往中国调查疫情起源，但却在出发最后一刻未获签证而延宕，8日世卫秘书长谭德塞表示，中国同意在未来数天告知日期，世卫将在下周说明。由世卫率领的约10位国际科学家组团欲前往中国了解新冠病毒起源，已与中国洽商一段时间，但专家们目前仍无法前往中国展开工作。

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世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）1月5日证实，中国官员尚未核定专家组抵达中国的必要许可，虽已有2位专家踏上旅途，但最终专家无法在最后一刻成行，他对此感到非常失望。

而1月6日中国外交部解释，溯源问题非常复杂，为确保国际专家组工作顺利进行，需有必要程序并做出具体安排。双方正进行协商。

1月8日媒体在世卫视讯记者会上询问专家何时可以前往中国?先出发的2位专家是否还在等待?

谭德塞说正与中国官员保持联系，中国已同意在未来数天告知具体日期，世卫将在下周说明，希望下周能确定出发日期，目前世卫得知专家组的签证还有其它准备工作正在进行中。

另外，世界卫生组织最高应急专家瑞安(Mike Ryan)补充说明先出发的2位专家已经打道回府，8日国际组开会讨论计划，世卫继续与中国同事保持密切沟通，同时后勤工作也在做好准备，待问题解决很快就可展开科学工作。

世卫并未进一步说明这2位先出发专家的国籍。

世卫先前曾表示，中国已允许世卫专家到访，预计一支10人小组不久就会抵达中国并赴湖北省武汉市，调查疫情源头。