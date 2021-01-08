曾称国药疫苗世界最不安全的中国专家道歉了 批外国媒体污蔑

上海疫苗专家陶黎纳日前称，国药集团2019冠状病毒疾病疫苗有73种副作用，是世界上最不安全的疫苗，引发热议。7日下午，他再次发文，道歉并指原意被扭曲，会以身作则，接种国药疫苗。陶黎纳指控被境外媒体用来污蔑中国疫苗，并强调，中国的灭活疫苗在安全性和冷链适应性上，相比西方的mRNA疫苗都有明显优势，不良反应率低。

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据中央社今天报道说，上海疫苗专家陶黎纳日前在微博发文称，国药集团开发的疫苗有73种副作用，是世界上最不安全的疫苗，引发热议。陶黎纳6日在微博上发表“国药的灭活COVID-19疫苗恐成为全球最不安全的疫苗”，文中附上国药疫苗的说明书，指出这款疫苗副作用多达73种，包含高血压、视力衰退、丧失味觉及尿失禁，国药疫苗“一举成为世界上最不安全的疫苗”。

据该报道，文章刊发后引起中外媒体议论，没多久文章就被删除。

中央社综合香港01、文汇报与陆媒新浪网消息，陶黎纳在7日下午于微博再次发表新文章，表示该篇文章的原意是想要讽刺国药疫苗的说明书不够严谨，列出了73种不良反应，甚至连“流行性感冒”都成了疫苗的副作用，没想到却被有心人士扭曲，并成为“黑”中国国产疫苗的素材，为此深感歉意。陶黎纳在7日的文中指出，他6日的发文是用了情绪化的反讽语句，“看得懂的网友可能会心一笑，但是没想到被境外媒体用来污蔑中国疫苗”。他表示，如果这些不良反应真实存在，那这款疫苗的安全性堪忧，但“那一定是说明书搞错了”。

陶黎纳强调，中国的灭活疫苗在安全性和冷链适应性上，相比西方的mRNA疫苗都有明显优势，不良反应率低。

陶黎纳在文中强调，已在去年12月26日接种了第一剂的国药疫苗，“没有任何不适，连预期的局部酸痛都没有”，并将于本月9日接种第二剂。

据中央社说，根据陶黎纳今天上午最新的贴文，他仍强调，国药疫苗的说明书将高血压、味觉丧失，感觉障碍等情形列为“不良反应”，是不可接受的。他说，说明书不严谨不科学，会让公众怀疑其安全性，进而阻碍全民接种活动，“我希望，所有中国疫苗的说明书都能严谨和科学”。不过陶黎纳的说法显然无法让中国舆论信服，官媒环球时报总编辑胡锡进发表评论批评，虽然陶黎纳已道歉、删文，但是该篇贴文本身就不严谨，而且有自我炒作的嫌疑。