六四抗命拒开枪军长徐勤先今天过世了

官方香港电台今天报道说，1989年六四事件拒绝执行当局命令的时任解放军军长徐勤先上午在河北石家庄去世，享寿85岁。六四学生领袖王丹晚间发文悼念，并表示当年的学生永远不会忘记他。

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据中央社今天引述消息报道称，六四抗命共军军长徐勤先过世，晚年卧床仍遭软禁。消息由香港电台报道，1989年六四事件拒绝执行当局命令的时任解放军军长徐勤先8日上午在河北石家庄去世，享寿85岁。

据该消息，徐勤先患有严重眼疾，行动不便，近年在石家庄的医院长期卧床，当局派专人监控，严格限制探访人数，禁止访客拍照或录影。徐勤先生前好友和旧部属下午陆续知悉他的死讯。

消息称，王丹于台北时间今晚8时许在社群网站脸书（Facebook）转发徐勤先逝世的消息，透露徐勤先是上午用餐时食物哽塞，抢救无效而过世。据王丹并写道：“徐将军为了自己的良知，不惜放弃官职和自由，是我们这些当年的学生永远不会忘记的。徐先生安息！”

据报道，中共当局在1989年5月20日发布戒严令后，北京市民阻挡部队前进，只有两队解放军能到达天安门广场，徐勤先率领的38军到达后拒绝执行任务。该报道表示，徐勤先当时正住院养病，之后被召唤执行命令，他拒绝执行并在返回医院后被带走，最终遭当局开除党籍，在秦城监狱服刑5年。