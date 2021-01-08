可适应零下40度！最抗冻的复兴号高寒动车 试跑京哈高铁

8日11点38分，一列崭新的CR400AF-G型复兴号高寒动车组列车驶过京哈高铁北京至承德段四座新建高铁站，这是该型号列车首次上线试跑，也预示着京哈高铁进入全线开通倒计时。

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中国铁路微信公号报导，京哈高铁北京至承德段是中国“八横八纵”高速铁路网，京哈至京港澳通道的重要组成部分，线路全长192公里，正线设计时速350公里。京哈高铁北京至承德段，自北京朝阳站引出，途经北京市朝阳区、顺义区，昌平区、怀柔区、密云区，进入河北省承德市，四座新建高铁站亮相。

据报导，北京朝阳站总建筑面积约18.3万平方米，共设7台15线，是京哈高铁北京至渖阳段规模最大的车站。

顺义西站为线侧式高架站房，整体以渐变线条完美呈现“空港之眼”的视觉效果，流畅的造型、通透的採光让“大眼睛”神采奕奕。

怀柔南站以柔美的幕牆线条展现“雁舞飞翔”的设计理念，与和谐、自然、发展的城市文化精神有机结合。

密云站外立面采用多个平面折线交叉工艺镶嵌玻璃幕牆，打造出波光粼粼的视觉效果。

报导指出，最抗冻的复兴号来了。8日上线试跑的时速350公里复兴号高寒动车组採用铬钼合金钢螺栓螺母、低温控制开关、自动化防冻结功能煞车制动、覆盖防寒材料的供排水管等技术和设备，可适应摄氏零下40度的运行环境。

车体採用轻量化铝合金材质，各系统模块化设计，编组重量低于国内同系列产品。

据报导，复兴号高寒动车组配件增多、功能複杂，对北京动车段朝阳动车运用所库内检修人员和随车机械师的应急处置能力提出了更高要求。目前该车已进入运行试验阶段，有望在中国高寒地区上线运营。

京哈高铁北京至承德段开通运营后，京哈高铁将实现全线贯通，北京至沈阳运行时间将缩短至2.5小时，成为东北地区又一进出关高铁通道，对助力京津冀协同发展、振兴东北老工业基地具有重要意义。