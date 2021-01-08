马云2020年10月底在上海外滩金融峰会的一席演说中批评中国的金融监管制度，被视为杠上同场发言却立场迥异的中国国家副主席王岐山。之后，阿里巴巴旗下的蚂蚁集团预估370亿美元的首次公开募股（IPO）被叫停，官方也对阿里巴巴集团启动反垄断调查。马云也就此消失在公众视野。外国媒体频频叩问马云在哪里。

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据中央社今天引述英国金融时报称，外媒频问马云在哪，金融时报曝中方12月下报导禁令。该报说，中国官方去年底对媒体下达有关马云的报导指引，要求严格遵循官方口径，未经允许不得评论和引述外媒。学者指这份指引的用语严厉且不寻常，事件可能有政治背景。

据中央社说，正当外媒纷纷探寻他的去向之际，金融时报8日报道，中国官方宣传部门于2020年12月底对媒体下达一份报导蚂蚁集团新闻的指引。该报引述2名看过这份文件的人士指出，指引要求媒体必须“正确引用”官方对这起反垄断调查的口径，“未经允许，不得更改或增加其他的评论”。文件又指，“如果任何公司的声明反对官方立场，则不能刊登、不能转载。也不能引述外国媒体报导”。中共官媒人民日报之前的相关报导，曾批评中国的科技业追求“更高程度的市场集中度”，并指监管对经济的健康发展至关重要。

该报道引述加州柏克莱大学学者萧强表示，这份指引是“严厉且不寻常的”。他说，指引中的用语和薄熙来案等“特别重大政治事件”的报导指引很类似。薄熙来曾被视为中共总书记习近平的政敌，2013年被以贪污等罪判处无期徒刑。萧强声称，马云公司的投资和一些中国最具权势的家族有直接关系。他认为，马云并非仅仅一席演讲触怒了习近平或其他官员，指事件可能还有高层政治的背景。

有媒体之前曾指，习近平直接参与叫停蚂蚁集团IPO的决策。

该报又引述一名中国国营媒体的员工表示：“我觉得北京某程度上还是怕阿里巴巴的”，“政府觉得自己被挑战了”。

中央社说，中国财经媒体“虎嗅网”12月19日宣布暂停更新一个月，有分析认为，这和他们之前曾发表一篇与官方反垄断立场相左的评论有关。这篇评论指美企的垄断巩固了美国的国际竞争力，质疑中国的科技业还没大到需要被反垄断。这篇评论随后遭到下架。“虎嗅网”2014年曾获阿里巴巴集团投资。即便国营媒体被下禁令，但该报指出，一些中国自媒体、部落格仍持续猜测马云的下落。