富时罗素旗下指数剔除中国三大电信致股价重挫 北京生气

国际指数提供商MSCI明晟及富时罗素宣布，今天起剔除三家中国电信运营商，包括中国移动、中国电信和中国联通香港。消息说这三家公司的股价应声重挫。中国外交部今天批评此举，称美国行为短视且将损害美方利益。

广告 继续浏览后续

据路透社今天自上海报道说，国际指数提供商MSCI明晟及富时罗素宣布，因应一项美国投资禁令，旗下指数将剔除三家中国电信运营商，这三家公司的股价应声重挫。受美国政府投资禁令影响，而遭全球指数剔除的企业清单因此进一步扩大，像是追踪指数基金之类的被动投资者料将不得不出脱这些个股。

富时罗素在一份日期为1月7日的声明中表示，将从富时全球股票指数系列(GEIS)、富时全球中国A股包容性指数以及相关指数中，剔除中国移动、中国电信和中国联通香港。MSCI明晟称将从1月8日起剔除。

这三档个股重挫，中国移动开盘创近15年低位，中国电信跌至10年低点，中国联通跌至10个月低位。之后跌幅缩窄，但三档个股早盘跌幅仍有5-8%。

据该报道，特朗普政府去年11月颁布一项行政命令，禁止美国人投资由中国军方持有或控制的公司。

富时罗素已经从其指数中剔除了另外11家中国公司，MSCI明晟剔除了九家。纽约证交所周三表示，将在1月11日摘牌中国三大电信公司的美国存托凭证(ADR)。

路透社说，就富时罗素将从全球指数中剔除三家中国电信商，中国外交部新闻发言人华春莹周五表示，美国行为短视且将损害美方利益。

据介绍，富时罗素国际指数是全球第二大指数公司的英国富时指数公司旗下专门跟踪全球新兴市场指标的股指，富时罗素(FTSE Russell)是英国伦敦交易所下面的全资公司。 该指数涵盖了46个不同国家的约7400只股票，占全球可投资市场总市值的98%，吸引了全球超1.5万亿美元的资金。