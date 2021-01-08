巴基斯坦什叶派哈扎拉穆斯林受攻击

巴基斯坦哈扎拉族什叶派穆斯林要求当局为日前遇袭身亡的矿工主持公道。

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巴基斯坦西南地区的数百名Hazaras哈扎拉族什叶派穆斯林自2021年1月4日周一起在俾路支省（Balouchistan）首府奎达（Quetta）扶着十来具棺静坐，要求当局为他们遇袭身亡的亲人主持公道。

周日遭到袭击遇难的穆斯林都是在距奎达六十公里一处煤矿工作的矿工。遇难者亲属们表示，如果政府总理伊姆兰·汗（Imran Khan）不亲自前往当地了解情况，就不下葬他们的亲人。受害者的亲属们批评当局保护不力。

据本台RFI记者Sonia.G周四（2021年1月7日）发自伊斯兰堡（Islamabad）的报道，奎达当天的气温是零下六度(- 6C°)，但哈扎拉族什叶派穆斯林受害者家属们在数百名族人的支持下没有示弱，坚持静坐。他们在俾路支省首府奎达的Western Bypass道路上已经聚集了五天之久。人群围绕着遇难者的棺材，上面覆盖了白旗。有家庭这次失去了多名亲人。

巴基斯坦总理表示将赴奎达

遇难者家属们要求巴基斯坦政府总理亲自到场，否则就拒绝下葬遇难亲属的遗体。伊姆兰·汗现已承诺将到当地探望遇难者亲属，但矿工们遗体的安葬不能拖延。面对再次遭到袭击，哈扎拉族什叶派穆斯林社区感到悲愤。

巴基斯坦哈扎拉族什叶派穆斯林在奎达静坐，要求当局为遇袭身亡的矿工主持公道。摄于2021年1月6日周三 La communauté chiite Hazara a organisé un sit-in pour protester contre le meurtre de mineurs près du champ de charbon de Machh, à Quetta, au Pakistan, le mercredi 6 janvier 2021. © AP - Arshad Butt

在巴基斯坦西南地区与伊朗交接的俾路支省，当地局势十分不稳定。在这个被认为是巴基斯坦最贫困的省份，什叶派穆斯林是少数民族，时常成为遭受攻击的目标。去年四月份在奎达一个市场中发生的爆炸事件，造成至少20人死亡，40多人受伤。遇难者中有半数是哈扎拉族什叶派穆斯林。一个逊尼派极端组织宣布承责。