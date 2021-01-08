杭州互联网法院判“性侵”受害人被告败诉 中国MeToo运动指受打击

中国前媒体人邹思聪在个人微信公众号上发布文章揭发了“免费午餐”公益项目发起人、前媒体人邓飞在2009年，曾经以资深前辈身份和谈工作的名义对刚入行的实习女生C性侵未遂的事件。《凤凰周刊》前记者邓飞于2018年11月向法院起诉邹思聪与当事女生C“名誉侵权”。1月5日，杭州互联网法院作出一审判决，说前记者邹思聪和何谦提供的指控邓飞的证据“不足以让人毫不犹豫地坚信所描述的事情是真实发生的。”据美国之音今天报道说，“性侵”受害人成被告且败诉，中国MeToo运动受打击。

广告 继续浏览后续

据美国之音今天报道称，1月5日，杭州互联网法院作出一审判决，说前记者邹思聪和何谦提供的指控邓飞的证据“不足以让人毫不犹豫地坚信所描述的事情是真实发生的。”“性侵”受害人成被告且败诉，中国MeToo运动受打击。

消息说，邓飞诉邹思聪、何谦诽谤案一审裁定原告胜诉。这一判决被认为可能是对中国MeToo运动的打击。

2018年8月1日，前媒体人邹思聪在个人微信公众号上发布了一篇署名为“不再沉默的C”的文章，标题是《邓飞，没有女生是你的免费午餐》。文章揭发了“免费午餐”公益项目发起人、前媒体人邓飞在2009年，曾经以资深前辈身份和谈工作的名义对刚入行的实习女生C性侵未遂的事件。

《凤凰周刊》前记者邓飞于2018年11月向法院起诉邹思聪与当事女生C“名誉侵权”。2019年7月17日，该案在杭州互联网法院召开了庭前会议，而法院最终采纳了邓飞的请求，定于2020年11月11日进行不公开审理。C当时是该杂志社的实习生。

在开庭前一天，当事人C于11月10日在社交媒体上公开了自己的身份：她的名字叫何谦。她介绍自己刚刚从西雅图的美国华盛顿大学毕业，在加州大学伯克利分校进行博士后研究，2021年将开始在某大学电影系任教。

而邹思聪毕业于香港大学，有新闻硕士学位，曾是凤凰博报资深博主。

据该报道，邹思聪与何谦不服一审判决，决定上诉。网络媒体中国数字时代1月6日发表了邹思聪的文章。他认为，法院“将本案中作为被告的我们的举证证明标准提高到‘令人毫无迟疑的确信’，这个证明标准太高了”。据邹思聪写道，“针对原告在庭前会议上作出的虚假陈述（完全不认识何谦、没加过QQ好友，对何谦没有印象），我们在庭审中提供了大量证据予以证明。”邹思聪问，“原告说我们是‘捏造事实，无中生有’，那么他的陈述和举证是什么呢？”

判决书责令邹思聪在本判决生效后立即停止侵犯原告邓飞名誉权的行为，删除微信公众号发布的三篇文章；判何谦向邓飞道歉，并对两人罚款11,712元。

据美联社报道，在整个过程中，邹思聪和何谦表示，根据中国法律，他们面临着更高的举证责任。尽管中国在2019年允许将性侵等不当行为作为诉讼的理由，但此类骚扰的定义仍然模糊，立案的案件很少。许多人在法庭上被起诉为劳资纠纷或根据法律保护公众声誉。美联社报道，被告认为，周二的决定可能会阻止其他人在未来挺身而出，举报性骚扰等不当行为。

据美国之音说，不过，起诉“名嘴”朱军性骚扰案的当事人周晓璇不认为这一裁决是一次失败。据美联社的报道，周晓璇认为，何谦很勇敢，用她的真名说出了这件事。她还表示，何谦这样做是为了其他女性的权利。周晓璇（网名弦子）2018年在网络公开指控朱军对她性骚扰，并向法院起诉朱军，要求他公开道歉。周晓璇被认为是中国MeToo运动的代表人物。