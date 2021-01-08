香港3名反送中示威者被控袭击环时付国豪遭重判

香港3名“反送中”运动示威者，被控于2019年8月在香港国际机场禁锢和袭击中国大陆环球时报记者付国豪，法庭8日宣判，3人分别判处入狱4年3个月至5年半不等。前年8月13日，“反送中”处于炽热时，大批示威者响应“和你飞”号召，到机场集会示威，期间付国豪在机场采访并近距离拍摄示威者时，遭示威者怀疑他冒充记者，要求他出示记者证，但付国豪未予理会并逃跑。随后，付国豪被示威者用束带捆绑在行李车上数小时，期间曾遭人殴打，身上物品被全数搜出。

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据中央社今天报道说，香港3名“反送中”运动示威者，被控于前年8月在香港国际机场禁锢和袭击中国大陆环球时报记者，法庭日前裁定罪成并于今天宣判，3人分别判处入狱4年3个月至5年半不等。3名被告是毕慧芬、赖云龙和何家乐；毕慧芬有“占旺女村长”之称，曾参与2016年的“旺角骚乱”，此前曾被法院判处暴动罪成而入狱。

警方前年拘捕了毕慧芬等3人，指他们在机场参与暴动、袭击环时记者付国豪，以及参与非法集结及非法禁锢。

区域法院前天裁定3人多项罪名成立，延至今天判刑。据香港电子媒体发自法庭的消息说，法官下午判处赖云龙入狱5年3个月、毕慧芬4年3个月、何家乐5年半。法官判刑时说，只会考虑法律及证据，不会考虑背后的政治因素，即使被告理念有多崇高，只要使用暴力，道理就会变成歪理。法官又形容被告对当事人作出的行为疯狂，极具侮辱和侵略性等，而且被告曾阻碍外界对当事人的救援，加重事件的严重性。

据法官表示，事件损害了香港和平示威之都的声誉，令当事人和港人心伤。