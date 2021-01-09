中国式封网首现香港 评论轰开坏先例损自由和金融中心地位 法例缺问责 欠透明

一个载有大量警务人员及亲建制人士个人资料的「香港编年史」网站，称至少四个香港主要网络供货商封锁该网站，使其用户无法到其网站浏览，质疑事件涉及政府部门要求。《明报》引述消息人士确认，这是警方国家安全处首次引用《港区国安法》封锁网站。

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立法会前信息科技界议员莫乃光向本台指出，有关操作既不问责，亦不透明，外界难以质疑当局的行动是否合理；熟悉保安事务的前议员涂谨申则批评有关「网禁」开了一个极坏的先例，影响香港信息自由和国际金融中心地位。

「香港编年史」网站本月6日晚上起，收到身处香港的使用者报告，指在使用部分香港网络供货商服务时，无法联机至网页。网站主编及管理人陈妍茵在声明中表示，经查证，有理由相信香港的网络供货商主动封锁其网站内容，「当中或涉及政府部门的要求或合作」。她谴责相关网络供货商与中港政府合谋，以封网行为扼杀香港公民获取信息的自由，并呼吁港人作好准备，以应对接下来更大规模之封网行动。

她又说，根据使用者的报告，涉嫌参与封锁网站的网络供货商包括数码通、中移动、香港宽带及香港电讯。据传媒报道，除了香港宽带否认封锁用户联机至该网站外，其余三间公司未有响应传媒查询。

本台记者昨(8日)午尝试浏览该网站，画面显示「Error502」，须透过虚拟私人网络（VPN）才可浏览。及至晚上，网站再发声明，表示已把网站迁移至新的临时服务器，但本台今早再尝试，网络只是转至一个只显示该网站不同声明的页面。

警方发言人昨午回复传媒时表示，不评论个别个案，但又补充，根据国安法第43条及实施细则附表四，警方可要求服务商对发布在电子平台上「相当可能构成危害国家安全罪行，或相当可能导致危害国家安全罪行发生」的电子信息作出禁制行动。警方会按称实际情况，采取行动。

前议员莫乃光表示，从目前所得资料来看，虽不肯定，但有很大机会是警方引用上述条例向网络供货商提出要求，但没有指明具体方法，于是供货商各师各法地堤行港府要求。他又说，国家安全的定义可以随时无限扩大，当局可以随时审查网上言论关闭平台、取得任何电子纪录甚至监控通讯，却没有问责或监察滥权的机制，运作极不透明。他早前在报章撰文，指若香港互联网走上「大陆化」之路，将令国际金融中心和通讯枢纽的地位蒙受无可挽回的损害。

熟悉保安事务的前议员涂谨申亦有同样忧虑，他更表示，网站虽把警员资料公开，但难以理解此举会危害国安，而即使当局认为「起底」警员不对，亦可向法社申请禁令，要求网站移除资料而不是引用国安法去封网站。但现时似乎政权不喜欢的，便可以违反国安法之名来加以消灭。

他又说，国安法超越本地法律，可以不受司法挑战，亦看不到香港的网络供货商会为市民的网络自由去法庭挑战有关决定，认为香港的信息自由现时基本上无险可守，暂时可以透过VPN来浏览被禁网站。

「香港编年史」网站在2019年反修例运动期间成立，载有大量运动信息，包括千多名警务人员和近千名亲中建制人士的个人资料、「黑警滥权实录」等。