中国驻美使馆发文赞新疆维族妇女不再是生育机器遭轰 推特删文

中国驻美大使馆近日在Twitter发文称，北京当局对新疆的政策，令当地维吾尔族及其他穆斯林少数民族妇女“思想获得解放，性别平等亦有所改进”。惟该说法引来不少网民反对，要求Twitter将有关贴文删除。贴文周六（9日）已被Twitter删除。此前中国官方发文指新疆维族人口增幅高达25%.

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据东网今天报道称，华驻美大使馆发文撑北京对新疆政策，遭Twitter删文。消息说，中国驻美大使馆周五（8日）引述内地官媒文章，题为“扑灭极端主义已经让新疆妇女得到更多的自主”，指有研究显示，当地的妇女不再是生育机器，变得更有自信和独立自主。有网民表示，他们变相是承认对新疆妇女进行绝育，又指摘当局在说谎。

惟北京当局曾否认相关说法，当局称维族人口从2010年的1,020万增长至2018年的1,270万，增幅超过25%，而相关地区的汉族人口仅增长了2%，达到900万。

该报道引述Twitter发言人周六表示，经进一步审查，认为贴文内容属于非人性化，违反规则，于是采取行动删除贴文。

据中央社今天报道说，中国驻美大使馆在推特发文赞扬，以穆斯林为主的维吾尔族社区女性不再是“生育机器”后，美国国际宗教自由无任所大使布朗贝克今天表示对这项谎言感到令人作恶。布朗贝克（Sam Brownback）发推文说，对中国驻美大使馆的“谎言感到震惊且令人作恶”。

据布朗贝克还指出：“强制性的人口控制并不是生育保健。（维吾尔族）女性值得享有宗教自由和不可被剥夺的权利，有尊严地做出自己的选择。”

中国驻美大使馆昨天张贴中国共产党英文报媒“中国日报”一则报导的连结，内文写道一项研究指出2018 年维吾尔族妇女生育率下滑，是因为“根除宗教极端主义”使她们更能接受节育措施。中国驻美大使馆转贴的研究内容提到，“新疆维吾尔族妇女的思想获得解放，且在性别平等与生育健康观念广为宣传下，让她们不再沦为生育机器”。

人权团体表示，中国新疆地区有超过100万维吾尔人和其他主要是穆斯林的民众，被监禁于再教育营，以根除伊斯兰教习俗，且强迫少数民族融合社会。

据中央社说,长期关注新疆议题的德国学者郑国恩（Adrian Zenz）去年发布研究报告，指控中国正在新疆执行强制妇女节育政策，目的是为了遏止当地的维吾尔族等少数民族人口成长。他认为此举已达到联合国定义的“人口灭绝行动”。