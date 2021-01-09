北京小汤山九华农业科普示范园强拆快完了

北京市昌平区小汤山镇的居民小区九华农业科普示范园遭遇当局强拆，已接近两个月。去年11月17日，由黑社会人员及外地农民组成、受雇于当地政府的数百名黑衣人强行占领了该小区。到12月底，该小区已被拆毁一半，新的消息说，该小区被拆毁殆尽。

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据自由亚洲报道称，北京小汤山强拆：小区被拆毁殆尽，留守者遭打伤。持续近两个月的北京小汤山九华农业科普示范园遭强拆事件，目前已进入尾声。1月8日，该小区的部分业主告诉该台，小区中的房屋已基本被拆光，仅剩十余户、数十人留守。面对强拆人员，有住户进行了反抗并被打伤。目前，部分业主正寻求通过法律途径向政府索赔。

北京市昌平区小汤山镇的居民小区九华农业科普示范园遭遇当局强拆，已接近两个月。去年11月17日，由黑社会人员及外地农民组成、受雇于当地政府的数百名黑衣人强行占领了该小区。此后，黑衣人破坏了该小区的天然气站，并从11月25日起开始逐步拆除小区内的居民住宅。到12月底，该小区已被拆毁一半，原有的2100多名小区居民中仅剩200—300人留守。由于小区被断水、断电，留守者只能在寒冬中伐木取暖、做饭。尽管留守者进行了绝食抗议，部分留守者还曾与黑衣人扭打，但他们无法阻止黑衣人的步步推进。

据小区业主郑先生向自由亚洲表示，目前整个小区已被拆除殆尽，只剩下十余户、数十名留守者守护着残存的少量建筑，在进行最后的抗争。在1月6日夜，当地气温曾一度跌至零下20度左右，只能伐木取暖的留守者处境非常艰难。在强拆有留守者进行抵抗的建筑时，强拆人员采用了“人海战术”，使留守者难以进行有效的抵抗。在双方的冲突中，有留守者被打伤。

据郑先生说：“特别是有一个著名的律师，叫杨梧，他是一个知识产权律师，他们家有五、六个人在家里，结果来了两百多个黑保安，要把他们一个一个抬出来。他们不服，就跟黑保安打起来，结果被抓到了派出所，现在也不知道他们情况怎么样了。全部抬出来后，两个小时就把他们家房子拆了，来了十几台钩机（挖掘机）。”

据小区业主宋先生向记者提供的图片显示，在一些残存的建筑中，留守者在墙壁上用黑墨水写下了不少抗争标语，如“今日拆我家，明日毁华夏”、“合同不是废纸”、“法律是保护人民利益的”、“不是违法建筑，有红章有本有合同”等。

该报道引述宋先生透露，自己的小区之所以遭强拆，很可能是因为当地政府已将小区土地出卖：“据说政府已经把土地卖出去了，卖给一家企业做开发，卖了好几百个亿。”

在小区业主的网络群组中，一位住宅已被拆毁的万姓业主表示，他一家祖孙三代均在该小区投资置业，他本人则是参与制定中国进口食品“新冠”病毒检测标准的相关人员。作为曾对中国的防疫事业作出过贡献的人，他虽向当地区、镇政府说明了强拆情况，“但没有任何结果”。

据自由亚洲报道，宋先生则表示，他目前已离开小区，下一步将使用法律手段向政府要求赔偿：“这个事情肯定没完，因为我们当时跟昌平县政府的国土局都有协议、有合同的。而且是（有）土地证书，承诺租期50年不变，一次性支付了租金。现在才过去20年，还有30怎么办？现在把我们的所有财产就这么拆掉了，这个官司肯定是要打的，我们肯定要谈赔偿的。”