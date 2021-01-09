北京香堂文化新村强拆延续　有业主抗争威胁再绝食

北京当局自去年12月起，安排清拆昌平区崔村镇“香堂文化新村”。村内其中一名业主、中国政法大学法学院教授杨玉圣周六（9日）致函大学党委书记胡明，指自己附近的房屋已被非法拆除，其单位正面临被强拆，考虑恢复“居家被动不吃饭”行动，绝食抗议。

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据东网今天报道, 香堂文化新村强拆风波延续，业主遭全天候监视扬言再绝食。

遭安排清拆的昌平区崔村镇“香堂文化新村”其中一名业主、中国政法大学法学院教授杨玉圣周六（9日）致函大学党委书记胡明，指自己附近的房屋已被非法拆除，其单位正面临被强拆，考虑恢复“居家被动不吃饭”行动，绝食抗议。据杨玉圣指，1个月前已被当地政府非法断水、断电、断网、断燃气；政府本周四（7日）起更安排黑衣人在他出入必经的路口24小时监视，并阻止朋友探访。杨指，一直依法抗争、理性维权，形容当地政府的行为违法、反人性及非人道。

该报道说，中国政法大学法学院教授杨玉圣更形容自己的房屋已是“废墟中的孤岛”。周六有网传图片显示，村内大部分住宅的外墙均已破烂，满地砖头瓦砾。杨玉圣去年曾表示，当局派出9辆大型挖掘机和洒水车，以及1,300多名保安警员执行清拆。杨玉圣于去年12月14日曾发起绝食抗议，惟很快便因身体状况欠佳及工作安排而放弃。