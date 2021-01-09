「听党话 跟党走」标语惊现雷达站外墙 评论指红色党文化将漫港

继香港各大电台被要求每天早晨播放国歌后，位于香港最高山峯大帽山的雷达站外墙上，近日被发现以红色油漆写上「听党话 跟党走」、「法纪严 风气正」等简体字标语，山坡则髹上看似中国国旗的图案，仿如中国的政府建筑物。市民对此不表惊奇，拍照留念；但亦有不少人在网上大骂，不满把中国内地的党文化带来香港。有评论指，随着中国政府把香港融入内地，红色党文化由暗转明的情况会日益普遍。

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位于大帽山巅的雷达站属禁区，怀疑于十年前由港府批给驻港解放军使用，但保安局以事涉军事机密为由，拒绝披露更多具体信息。然而，该处过往有穿着迷彩服人士在内走动，亦有挂上驻港部队车牌的车辆行走，一般相信，该处已成解放军雷达站。

香港的军事用地建筑物外部过往与港府其他建筑物一样，除了国旗国徽和区旗区徽外，并无中国大陆常见的政治标语和文宣口号，以免触动港人神经。但有网民昨日在社交媒体上发文，指「大帽山已沦陷」，并配以图片，指日前到上址发现有人正在外墙以简体字髹上「听党话 跟党走」的大字。其后，有传媒到上址发现，除了建筑物外墙高处，低层外墙同样髹上红色简体字「法纪严 风气正」，路面一道石壆有手写黄色大字「忠诚坚毅」；另一边山坡则画上与中国旗相近的五星图。

对于军事雷达站外墙髹上中共政治宣传标语，网民有颇大反应，不少人留言讽刺和表达不满，当中不乏以粗言秽语指标语让该处变得十分丑陋；有网民说：「听党话 跟党走 做只狗」、「以为自己返咗大陆」、「把整幢楼搬返大陆」；亦有网民暗讽或说笑：「正常，要确保一国一制不变形不走样...」、「佢都冇话系乜嘢党！系咪(台湾)国民党呀？」只有极少网民赞好。

根据资料，2011年，驻港解放军获港府批出10万呎用地，但到了2014年才被传媒揭发，大帽山山顶新设置了供驻港部队使用的雷达站及相关设施，当立法会民主派议员据此在会议上追问时，时任保安局局长黎栋国只承认，上址并不在中英两国同意由港英政府移交予解放军驻港部队于回归后使用的19幅军事用地中，而该处一直是港府土地，用于设置不同的通讯装置，但驻军「防务运作的内容涉及军事机密，不便公布」。及后，有传媒引述军事评论员称，大帽山顶雷达站是解放军驻港部队在港设立的大型无线电讯号监听站，所有手机及Wi-Fi等无线电传输的讯号，监听站均能截取。