声援香港被指寻衅滋事 张贾龙判刑1.5年 刑期只余1月仍上诉

中国传媒人张贾龙在香港反修例运动期间于社交媒体推特发帖声援港人后，被当局带走，控以寻衅滋事罪，在庭审后八个月才于近日作出判决，判处张贾龙有期徒刑一年半。拘除扣押日子后，张贾龙可望于下月的大除夕刑满出狱，回家过春节，但他的律师表示，张贾龙会上诉。

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前腾讯财经记者张贾龙2019年8月12日在贵阳的家中被公安带走，指他于推特上「发布和转发了大量的诋毁党、国家和政府形象的虚假信息」，控以寻衅滋事罪。案件其后于去年5月13日开庭，近8个月后，法院日前才作出一审判决，判刑一年半，可望2月11日(中国大年三十)获释。

本台向法律界人士了解，张贾龙上诉不会加刑，当局亦会尽快处理，应该不会影响他的出狱日期。

张贾龙是次被捕疑与声援香港有关，他在2014年的雨伞运动曾上传配戴黄丝带的照片声援香港，其后亦多次转发有关港台的消息，疑因此于2019年反修例运动期间被当局盯上。他强调发推是言论自由范畴，不构成犯罪。他的被捕和开庭均受国际关注，美国国务院发言人和无国界记者均曾呼吁中国释放张贾龙。

现年33岁的张贾龙，曾任职《财经》杂志和腾讯财经频道，期间曾报道中国艺术家艾未未工作室被强拆，以及「毒奶粉」事件中「结石宝宝之家」发起人赵连海等维权新闻。2014年，他曾在北京与时任美国国务卿克里(John Kerry)见面，批评中国的网络审查，期望美国政府协助推倒网络的防火墙，并探望当时仍在囚的诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞。