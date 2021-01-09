寒冬：中国报复澳煤“杀敌一千自损八百”？

自澳大利亚去年5月呼吁国际社会对新冠病毒源头展开独立调查以来，中国被激怒并持续对澳展开贸易报复，暂停澳大利亚煤炭进口便是其中一项。中国的禁令导致澳大利亚煤炭业受到伤害，但与此同时，中国部分地区的老百姓和企业也在寒冬中被迫承担间歇性的停电和更高额的取暖费用。中国业内指澳大利亚的煤炭效率较其他品种更高，许多当地发电厂依赖澳大利亚的煤炭，很难寻找其他替代品。

广告 继续浏览后续

据美国之音今天报道称，中国报复澳煤“杀敌一千自损八百”，寒冬断电百姓苦企业难。消息说，入冬以来，继浙江、江西、湖南、广东等省份出现部分地区停电限电后，北京和上海的部分地区也相继出现断电。据悉，中国近几年从未出现此等大面积停电的情况。

该报道引据英国金融时报消息，包括数十个中国城市的至少四个省份已经颁布了用电新规，其中包括对居民用电和企业用电的削减。

中国大部分地区的发电方式是依赖燃煤的火力发电，但目前对澳大利亚进行煤炭禁运报复，造成没有足够煤炭发电。这种状况被评论为是“杀敌一千，自损八百”。

中国华电集团的董事表示，澳大利亚的煤炭效率较其他品种更高，许多当地发电厂依赖澳大利亚的煤炭，很难寻找其他替代品。

据报道，中国是全球最主要煤炭消费国，2019年中国焦煤进口总量中超过40%、动力煤进口则有57%左右来自澳大利亚。据统计，澳大利亚去年向中国出口了近104亿美元的煤炭。2020年前3季度中国累计进口近2亿多吨煤，相当于2019年全年总进口规模的约80%。

但是，华声在线援引中国国家统计局网站的数据说，2020年1月至11月中国进口煤炭2.6亿吨，其中澳煤7000万余吨，只占中国用煤总量的约1.9%。这家媒体援引环时总编辑胡锡进的话说，澳大利亚占比很小的煤炭进口量，想让中国南方多地出现“电荒”是“有点离谱的高估”。

自2020年10月起，中国各大港口已经接到指示，要求不得接收出口动力煤和冶金煤的澳大利亚船只，停止澳大利亚的煤炭进口。限令导致至少有82艘、总计装载800至1000万吨煤炭的未能卸货的澳大利亚运煤散货船被迫滞留在中国港口，而船上超过1500名船员也被困在港口数月。

该报道说，另外，煤炭禁令影响中国对其他替代能源的强劲需求，尤其是液化天然气。据福布斯新闻报道，禁令颁布后，液化天然气创下了每百万英热单位20.70美元的历史最高价格。中国也加入了争相抢购天然气的行列，但讽刺的是，澳大利亚将成为主要受益者之一，因为澳大利亚是全球第二大液化天然气出口国。

据美国之音，在澳大利亚2020年5月呼吁要求国际社会对新冠病毒源头展开独立调查后，中国感到恼怒，并开始对澳大利亚展开贸易报复。到目前为止，中国对澳大利亚的报复已经全面铺开，被禁商品涉及煤炭、大麦、葡萄酒、海鲜、糖、棉花、羊毛、木材、龙虾、肉类、旅游、教育等。