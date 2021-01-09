日本日增新冠感染者向万人逼近

目前，日本新冠感染者增长速度极快，正在向单日万人逼近。日本国内8日新确诊新冠病毒感染者为7882人，连续4天创新高。

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日本5日全国新增感染者为4914人，6日，突破6000人，达6001人，再超历史新高，7日7570人，如果按如此速度增长，没有几天就会超过10，000人。

过去一周以来，东京都9日新增感染者为2268人，8日新增感染者为2392人，连续三天超过2000人，到8日为止，东京都一周内的一天平均感染人数超过1460人。

8日其他地区神奈川838人、大阪654人、埼玉496人、千叶455人，均刷新最高纪录，以发布紧急事态宣言的1都3县为中心，感染人数骤增。加上兵库、栃木、京都等地，共有17个府县创新高。当天死亡人数为78人，也创新高。

虽然现在只是首都圈一都三县发布了紧急事态宣言，日本大阪府知事吉村洋文在1月7日表示，考虑向中央政府要求发布紧急事态宣言。京都府知事西胁隆俊和兵库县知事井户敏三也当天也表态，将面向发布紧急事态的方向展开讨论。3府县各自在8日召开对策总部会议，9日决定根据《新型流感特别措施法》，由3府县知事和负责担任新冠感染对策的经济再生担当大臣西村康稔举行会谈，要求政府在这三个地区再次实行紧急事态宣言。

爱知县知事大村秀章表示，将在观测截至周末的疫情的基础上，讨论要求爱知县追加列入紧急事态宣言的对象。岐阜县也将与爱知县统一步调，根据疫情发展跟进。