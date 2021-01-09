权威官媒开批马云了？ 从“996”开刀

中国富商马云旗下阿里巴巴集团遭官方展开反垄断调查，马云过去言论也在此刻被翻出检视。“新华社”近日一篇评论，就点名“996”等工作模式，指“996等所谓‘奋斗’，绝不是什么福报”，被外界解读在批判马云。

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据自由时报今天报道称,开始翻旧帐批斗马云？中国新华社批评“996福报说”，这篇由新华社宣扬官方主流意识形态所用的集体笔名“辛识平”署名的评论文章，以中国电商“拼多多”一名员工凌晨下班后猝死事件为例，指出“畸形加班现象在一些地方越演越烈，一些人宣扬所谓的‘奋斗观’严重走偏变味”，有的企业强制推行“996”、“大小周”等工作模式，“超时工作、熬夜加班成了生活常态”；文中批评，“漠视劳动者权益、透支劳动者健康的所谓‘奋斗’，绝不是什么‘福报’，既违反劳动法，更背离奋斗精神，其社会危害性不可小看”。

该文中说，“一个担当社会责任的企业，既能在激烈竞争中实现业绩上扬，更能在共享发展中让员工的幸福指数持续上升”，更指针对“以奋斗为幌子，行竭泽而渔的畸形加班问题，必须依法加强监管、敢于动真碰硬”，让劳动法等法律法规长出“牙齿”，为劳动者提供更坚实有力的保障和支持。

整篇文章虽未提到马云，但是马云曾在2019年针对“996”工时制引起的民怨，在阿里巴巴一场内部活动上表示，“能做996是一种巨大的福气，很多公司、很多人想996都没机会”，“能够996，是我们这些人修来的福报”，招来各方猛烈批评。

据中国时报说，“996”制指许多中国科技、网络公司上午9点上班、晚上9点下班，一周工作6天的加班风气。

阿里巴巴集团遭反垄断调查后，马云迄今未公开露面，引起外界揣测。英国“金融时报”7日报导，官方去年12月底已对媒体发出“指示”，要求相关报导“完全引用”官方说法，“未经批准，不得更改或者延伸分析”。分析家指出，这项指示不寻常，马云在此刻招惹政府，很可能具有高度的政治性，而非仅因一场演说触怒习近平或其他党的官方敏感神经。