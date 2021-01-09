特朗普执政末日警告拜登？ 中国提有权不执行外国制裁

针对中国企业及个人屡遭美国制裁，中国今天公布实施“阻断外国法律与措施不当域外适用办法”。官方学者说，这是“捍卫国家利益”，反对外国法律“不当域外适用的严正立场”。

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据中央社今天报道说，中国推新法反制美国制裁：有权不执行不遵守。据这项办法明定，经中国官方评估确认，有关外国法律与措施“存在不当域外适用情形”者，可由主管部门发布“不得承认、不得执行、不得遵守”的禁令。

不过，此时正值美国总统特朗普即将卸任，当选人拜登（Joe Biden）准备就职的时期。中国选在此时公布实施这项针对性极强的法令，是否为避开特朗普政府的锋芒，引起外界揣测。但中共官媒及学者并未对此作说明。

该报道引据新华社消息，这项办法共分16条。其中第1条即明言，为阻断外国法律与措施“不当域外适用”对中国的影响，“维护国家主权、安全、发展利益”，保护中国公民、法人或者其他组织的“合法权益”，根据中国“国家安全法”等有关法律制定此法。第2条还表述，此法适用于“不当禁止或者限制中国公民、法人或者其他组织”与第三国（地区）及其公民、法人或者其他组织，进行“正常的经贸及相关活动”的情形。

其他条文包括，建立由中央有关部门参加的工作机制，负责“应对工作”，由国务院商务主管部门主导；中国公民、法人或者其他组织可向国务院商务主管部门申请“豁免遵守禁令”。此外还包含，外国裁定导致中国公民、法人或者其他组织遭受损失者，可依法向法院提起诉讼，要求因此获益的当事人“赔偿损失”。工作机制各单位应依职责，为这些中方主体如何因应“适用提供指导和服务”。

据该报道，中国人民大学法学院教授韩立余对此声称，中国政府推出此法，是为“捍卫国家利益”，避免或减轻对中国企业产生的不利影响，“维护正常的国际经贸秩序”。且表明中国政府反对外国法律与措施“不当域外适用的严正立场”，提供保障企业“合法权益”的救济管道，也“体现中国维护国际经贸秩序的责任担当”。韩立余并表示，阻断有关外国法律与措施的“不当域外适用”并非中国独有。欧盟、加拿大、墨西哥以及阿根廷等国家和地区，先后制定了阻断立法。