看好拜登与抵抗大布局？中国投资者大举吸纳被特朗普列入黑名单的中资股

在美国投资者抛售被即将卸任的特朗普总统列入黑名单的中资企业的股票之际，中国投资者却反其道而行之，逢低买进，押注拜登上台后将推翻针对这些企业的投资禁令。

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中国投资者大举吸纳被特朗普列入黑名单的中资股，据路透社报道称此举为“捡便宜”。

特朗普于11月12日签署了一项行政命令，禁止美国投资者对据称由中国军方拥有或控制的中国公司进行证券投资。特朗普正在考虑扩大上述涉及35家公司的黑名单，把阿里巴巴9988.HK和腾讯0700.HK也纳入在内。美国投资者在1月11日行政命令生效之前急于出售受制裁公司及其子公司的股票，而中国投资者则踊跃买进。

据港交所，自上述行政令宣布以来，中国大陆投资者通过陆港通机制持有的中国铁建和中海油在香港上市股票大约增加了两倍。其他列入黑名单的股票，包括铁路设备制造商中国中车，中国交通建设和半导体巨头中芯国际也有大量资金流入。

中国股市的老股民Zhu Haifeng说，他逢低买入中海油和中国中车，这两支股票自特朗普发布行政命令以来均下跌了27%之多。据老股民Zhu Haifeng说，“这些是具有全球竞争力的公司，也是中国的’名片’。”Zhu Haifeng认为，美国的制裁对这两家公司的基本面影响有限。

总部位于杭州的金翼基金的投资组合经理万成水表示，如果腾讯股价进一步下跌，他计划增持该股。周四传出腾讯可能被美国拉入黑名单的消息后，该公司的香港上市股票大跌近5%，内地投资人通过港股通净买入46亿港元(5.9329亿美元)腾讯股票，使其成为当天港股通中交投最活跃的个股。

香港资产管理集团锐联财智(Rayliant Global Advisors)的投资方案主管Phillip Wool表示，主动型投资人抢在资金被动外流之前抛售时，其他投资人可能逢低买入。据Wool说指出，“美国之外的投资人看到这些个股下跌，到了某个时点，决定这是买入的良机，”他说，另一方面特朗普这个行政命令的范围和影响还存在不确定性，这个名单逐步扩大也是纯属臆测。据Wool，因此，“对于政治局势的发展，主动型投资人的预判可能有机会胜过市场的其他投资人。”

据路透社说，自纽交所1月1日宣布要摘牌以来，中国投资人一直坚定地买入。内地投资人对中国移动、中国电信和中国联通中国联通香港有限公司的持股分别跳增37%、28%和41%。