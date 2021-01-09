马斯克称中共关心人民福祉 华春莹喜喊：客观不带偏见

刚成为全球新首富的特斯拉（Tesla）创办人马斯克（Elon Musk）日前受美媒采访时表示，中国政府关心人民福祉，可能比美国政府更有责任感，对此，中国外交部发言人华春莹高兴地表示，这个评价是客观、不带偏见的。她也自夸，中共在疫情期间坚持把人民安全健康放在第一，中国民众对政府满意度也连年达到90%以上。

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拒自由时报今天报道称，全球新首富称中共关心人民福祉，中国外交部发言人华春莹喜喊：客观不带偏见。

该报道说，昨（8）日中国外交部例行记者会中，华春莹被中媒问到相关议题，她表示，自己也有看到马斯克说中国政府关心人民福祉的相关报导，她认为，这个评价是客观的，这就是中共成立第一天起就立下的宗旨。拒华春莹表示，在这次抗疫期间，中共坚持把人民的安全和身体健康放在第一要位，全力保护每个人的安全、健康和尊严，而中国民众对中国政府的满意度连年超过90%。

拒该报道，最后，华春莹说，任何不带偏见，希望客观了解中国的外国朋友，都可以从过去100年中国发生的历史以及近年的变化得出结论，她欢迎外国朋友到中国旅游、学习、工作、参观，借此增加对中国的了解。